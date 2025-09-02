به گزارش ایلنا، محمدهادی نوروزی افزود: یکی از این پل‌ها در ابتدای جاده آهنگران - ساروق احداث شده و دارای 3 دهانه 3 متری و طول کلی 30 متر است که این پل به صورت «دال بتنی» اجرا شده است.

وی ادامه داد: دومین پل نیز در جاده فرمهین - اراک و در ورودی روستای آهنگران ساخته شده است که این پل دارای 3 دهانه 3 متری و طول 20 متر است و روش اجرای آن باکس بتنی پیش‌ساخته است.

معاون راهداری اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان مرکزی اظهار داشت: سومین پل در ابتدای جاده آهنگران - آشتیان به طول 12 متر احداث شده که دارای 3 دهانه 3 متری است و به روش باکس بتنی پیش‌ساخته اجرا شد.

نوروزی به وضعیت و وسعت راه‌های استان مرکزی اشاره داشته و تصریح کرد: 6400 کیلومتر انواع آزادراه، راه اصلی و راه روستایی در این استان وجود دارد که 4000 کیلومتر آن را راه‌های روستایی تشکیل می‌دهد.

