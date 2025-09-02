خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وزش باد و افزایش دما در گیلان/ هشدار احتمال گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا

وزش باد و افزایش دما در گیلان/ هشدار احتمال گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا
کد خبر : 1681170
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل هواشناسی گیلان با اشاره به افزایش نسبی دما و وزش باد در استان، نسبت به انتقال گرد و خاک از کانون‌های اطراف و کاهش کیفیت هوا هشدار داد.

به گزارش ایلنا از رشت، محمد دادرس، مدیرکل هواشناسی گیلان در جمع خبرنگاران با اشاره به وضعیت جوی استان گیلان گفت: نقشه‌های هواشناسی نشان‌دهنده استقرار جوی غالباً پایدار و تقویت توده هوای گرم در منطقه است.

وی افزود: آسمان استان طی روزهای آینده صاف تا قسمتی ابری و مه‌آلود خواهد بود و وزش باد همراه با افزایش نسبی دما تا روز چهارشنبه پیش‌بینی می‌شود.

دادرس ادامه داد: در این مدت گاهی با شکل‌گیری جریانات همراه با افزایش ابر و احتمال رگبار و رعد و برق پراکنده در برخی نقاط دور از انتظار نیست.

مدیرکل هواشناسی گیلان تصریح کرد: به تدریج از روز پنجشنبه با شکل‌گیری ناپایداری‌های موقتی در منطقه، افزایش ابر و در برخی نقاط رگبار و رعد و برق پیش‌بینی می‌شود.

وی همچنین خاطرنشان کرد: به سبب فعالیت کانون‌های گرد و خاک در اطراف منطقه، احتمال انتقال گرد و خاک به استان و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نیست.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی