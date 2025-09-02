خبرگزاری کار ایران
سقوط خودرو به دره در جاده جواهردشت چابکسر؛ ۲ نفر جان باختند

سقوط خودرو به دره در جاده جواهردشت چابکسر؛ ۲ نفر جان باختند
فرماندار رودسر گفت: بر اثر سقوط یک دستگاه خودرو به دره در جاده جواهردشت چابکسر دو نفر جان خود را از دست دادند.

به گزارش ایلنا از رودسر،امیر مرادی در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به جزئیات بیشتر این خبر اظهار کرد: شب گذشته بر اثر سقوط یک دستگاه خودرو تیبا به دره در جاده جواهر دشت چابکسر پایین‌تر از دکل جدیدالاحداث ایرانسل با چهار سرنشین که دو نفر جان خود را از دست دادند.

وی افزود: با حضور نیروهای امدادی هلال احمر سرنشینان خودرو رهاسازی شدند که دو نفر مصدوم شده توسط اورژانس به بیمارستان منتقل شد.

