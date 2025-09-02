سقوط خودرو به دره در جاده جواهردشت چابکسر؛ ۲ نفر جان باختند

به گزارش ایلنا از رودسر،امیر مرادی در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به جزئیات بیشتر این خبر اظهار کرد: شب گذشته بر اثر سقوط یک دستگاه خودرو تیبا به دره در جاده جواهر دشت چابکسر پایین‌تر از دکل جدیدالاحداث ایرانسل با چهار سرنشین که دو نفر جان خود را از دست دادند.

وی افزود: با حضور نیروهای امدادی هلال احمر سرنشینان خودرو رهاسازی شدند که دو نفر مصدوم شده توسط اورژانس به بیمارستان منتقل شد.

انتهای پیام/