هوای ۱۳ شهر خوزستان در وضعیت قرمز و نارنجی آلودگی
براساس دادههای سامانه پایش کیفی هوای کشور، آلودگی هوای سه شهر خوزستان در وضعیت قرمز و ناسالم و ۱۰ شهر دیگر در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس قرار گرفت.
به گزارش ایلنا از خوزستان و براساس دادههای سامانه پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا در هویزه روی عدد ۱۷۷، اهواز ۱۶۲ و امیدیه ۱۵۳ AQI قرار گرفت که نشان دهنده وضعیت قرمز و ناسالم برای همه گروههای سنی است.
در این مدت آلودگی هوا در دشت آزادگان ۱۴۸، دزفول ۱۳۹، خرمشهر ۱۳۵، بهبهان ۱۳۳، هندیجان ۱۲۱، رامهرمز ۱۱۹، اندیمشک ۱۱۸، آبادان و ماهشهر ۱۱۷، شوش ۱۱۲ AQI را نشان میدهد که گویای وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس است.
براساس دادههای این سامانه، شادگان در وضعیت قابل قبول قرار گرفت.