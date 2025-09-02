خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

هوای ۱۳ شهر خوزستان در وضعیت قرمز و نارنجی آلودگی

هوای ۱۳ شهر خوزستان در وضعیت قرمز و نارنجی آلودگی
کد خبر : 1681106
لینک کوتاه کپی شد.

براساس داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور، آلودگی هوای سه شهر خوزستان در وضعیت قرمز و ناسالم و ۱۰ شهر دیگر در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفت.

به گزارش ایلنا از خوزستان و براساس داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا در هویزه روی عدد ۱۷۷، اهواز ۱۶۲ و امیدیه ۱۵۳ AQI قرار گرفت که نشان دهنده وضعیت قرمز و ناسالم برای همه گروه‌های سنی است.

در این مدت آلودگی هوا در دشت آزادگان ۱۴۸، دزفول ۱۳۹، خرمشهر ۱۳۵، بهبهان ۱۳۳، هندیجان ۱۲۱، رامهرمز ۱۱۹، اندیمشک ۱۱۸، آبادان و ماهشهر ۱۱۷، شوش ۱۱۲ AQI را نشان می‌دهد که گویای وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس است.

براساس داده‌های این سامانه، شادگان در وضعیت قابل قبول قرار گرفت.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی