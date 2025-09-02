به گزارش ایلنا، عباس برنهاد در شانزدهمین جلسه کمیته پایش قراردادهای شرکت شهرک‌های صنعتی فارس افزود: در این نشست ۱۹ پرونده مرتبط با قراردادهای سرمایه‌گذاری در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان بررسی و تعیین تکلیف شد.

برنهاد، در این جلسه با تأکید بر ضرورت تحقق شعار سال اظهار داشت: رویکرد اصلی این کمیته تحقق سرمایه‌گذاری برای تولید و حمایت از سرمایه‌گذارانی است که اهلیت و توانایی آنان برای اجرای طرح‌های صنعتی و تولیدی به‌طور دقیق بررسی و محرز شده است.

وی افزود: هدف از این حمایت‌ها تسریع در روند بهره‌برداری از واحدهای صنعتی و ایجاد اشتغال پایدار در سطح استان است.

به گفته مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس، برگزاری مستمر جلسات پایش موجب شده روند ساخت‌وساز در شهرک‌ها و نواحی صنعتی سرعت بیشتری بگیرد و سرمایه‌گذاران بتوانند با رفع موانع پیش‌رو، طرح‌های خود را به مرحله بهره‌برداری برسانند.

برنهاد با اشاره به اهمیت رصد مداوم طرح‌های صنعتی اضافه کرد: پایش مستمر این طرح‌ها ضمن جلوگیری از انباشت زمین‌های غیرفعال، امکان برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای تخصیص اراضی به سرمایه‌گذاران دارای اهلیت را فراهم می‌کند.

وی تأکید کرد: در این چارچوب، طرح‌هایی که دارای پیشرفت فیزیکی بوده اما به دلایل مختلف در روند اجرا متوقف شده‌اند، در اولویت رسیدگی قرار دارند.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس ادامه داد: تلاش ما این است که با رفع مشکلات این طرح‌ها، اعطای مهلت‌های منطقی و حمایت‌های لازم، ساخت‌وساز طرح‌های تولیدی و صنعتی دوباره پیگیری شود و این واحدها در نهایت به مرحله پایانی کار و بهره‌برداری برسند. این رویکرد موجب می‌شود ظرفیت‌های بلااستفاده به چرخه تولید بازگردد و فرصت‌های شغلی جدید در استان ایجاد شود.

وی خاطرنشان کرد: با استمرار روند پایش قراردادها و همکاری نزدیک دستگاه‌های اجرایی و قضایی، می‌توان فضای سرمایه‌گذاری در شهرک‌ها و نواحی صنعتی فارس را پویا و شفاف ساخت و مسیر توسعه اقتصادی و صنعتی استان را هموارتر کرد.

شایان ذکر است از ابتدای سال جاری تاکنون، در مجموع ۱۹ جلسه کمیته پایش قراردادهای شرکت شهرک‌های صنعتی فارس برگزار شده و طی آن‌ها ۳۰۳ پرونده سرمایه‌گذاری بررسی و تعیین تکلیف شده است.

