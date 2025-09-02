خبرگزاری کار ایران
در گفت‌وگو با ایلنا عنوان شد؛

اعتراض دانشجویان دانشکده پرستاری ایذه به بهداشت و کیفیت غذا

اعتراض دانشجویان دانشکده پرستاری ایذه به بهداشت و کیفیت غذا
کد خبر : 1680792
دانشجویان دانشکده پرستاری ایذه در یک سال گذشته برای چندمین بار این موضوع را مطرح کرده‌اند که به دلیل عدم نظارت شبکه بهداشت و درمان شهرستان بر کیفیت غذا، نگران سلامتی خود هستند.

دانشجویان  دانشکده پرستاری ایذه طی تماس‌های مکرر و ارسال تصاویری از وجود سنگ و مو در غذای  خود به ایلنا گفتند: طی یک سال گذشته بارها و از طرق مختلف صدای اعتراض خود را به گوش مسئولین شهری ایذه « شبکه بهداشت و درمان، فرماندار » و  دانشگاه علوم پزشکی اهواز  رسانده‌ایم، اما نه تنها ترتیب اثری داده نشد، بلکه کیفیت غذا بدتر هم شد. 

آنها افزودند: شیرهای تاریخ مصرف گذشته و کپک زده، کنسروهای فاسد، غذای بی‌کیفیت و آلوده، سلامت هر انسانی را به خطر می‌اندازد. چگونه می‌شود دانشگاه علوم پزشکی، شبکه بهداشت و درمان ایذه و شخص فرماندار به عنوان رئیس شورای سلامت نگران جان دانشجویی نباشند که قرار است بزودی وارد کادر درمان  کشور شود؟ چرا باید در برابر اعتراض به شرایط غذایی ما را تهدید به اخراج و پرونده سازی کنند؟. 

اعتراض دانشجویان دانشکده پرستاری ایذه به بهداشت و کیفیت غذا

این دانشجویان در ادامه تصریح کردند:  یکشنبه شب گذشته، تصاویر  غذا را در گروه دانشجویی که خود پیمانکار غذا هم در این گروه حضور دارد برای آگاهی از شرایط غذا منتشر کردیم که شخص ارسال کننده تصاویر غذا با تهدید به معرفی به حراست دانشگاه مواجه شد. 

آنها گفتند: تمام نامه‌نگاری ها و مستندات  این پیگیری‌های دانشجویی موجود است. 

پیش از این  در پی انتشار  ویدئویی توسط یکی از پزشکان بیمارستان در فروردین ماه امسال در خصوص  کیفیت بد غذا، زهرا محمدی لندی  مدیر شبکه بهداشت و درمان ایذه  از تغییر پیمانکار خبر داده بود که دانشجویان پرستاری و کادر درمان ایذه  این موضوع را خلاف واقع اعلام کردند. 

در ادامه این  پیگیری‌ها، میثم  معزی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اهواز با ابراز تأسف  از شرایط غذایی دانشجویان دانشکده پرستای ایذه،  به ایلنا  گفت:  جای تعجب دارد که چگونه شبکه بهداشت و درمان ایذه توان تهیه ۵۰ پرس غذا برای دانشجویان این دانشکده  را ندارد؟. موضوع را به معاونت آموزشی دانشگاه برای پیگیری گزارش خواهم داد. قطعا شبکه بهداشت و درمان ایذه را ملزم به اصلاح خواهیم کرد. 

 

اعتراض دانشجویان دانشکده پرستاری ایذه به بهداشت و کیفیت غذا

 

اعتراض دانشجویان دانشکده پرستاری ایذه به بهداشت و کیفیت غذا

 

انتهای پیام/
