پایان تلخ موتورسوار ۳۵ ساله در جاده فرعی رضوانشهر

رئیس پلیس راه گیلان از وقوع سانحه رانندگی منجر به فوت در محور فرعی هفت‌دغنان (دارسرا) شهرستان رضوانشهر خبر داد.

به گزارش ایلنا از رشت، سرهنگ جاور صفاری امروز در گفتگو با رسانه‌ها اظهار کرد: شب گذشته، یک دستگاه موتورسیکلت در محور فرعی هفت دغنان – دارسرا با یک دستگاه خودروی پاترول برخورد کرد.

وی افزود: در این حادثه، راکب موتورسیکلت ۳۵ ساله به شدت مصدوم و پس از انتقال به بیمارستان، متأسفانه جان خود را از دست داد.

این مقام انتظامی ادامه داد: راننده خودروی پاترول ۴۵ ساله نیز به بیمارستان منتقل شد که خوشبختانه فاقد جراحت جدی بوده و حال عمومی وی مساعد گزارش شده است.

سرهنگ صفاری در پایان با بیان اینکه علت این حادثه تجاوز به چپ سواری پاترول اعلام شده، خاطرنشان کرد: رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی به‌ویژه توجه به خط وسط معابر، نقش مهمی در پیشگیری از وقوع حوادث ناگوار دارد.

