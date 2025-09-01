پایان تلخ موتورسوار ۳۵ ساله در جاده فرعی رضوانشهر

به گزارش ایلنا از رشت، سرهنگ جاور صفاری امروز در گفتگو با رسانه‌ها اظهار کرد: شب گذشته، یک دستگاه موتورسیکلت در محور فرعی هفت دغنان – دارسرا با یک دستگاه خودروی پاترول برخورد کرد.

وی افزود: در این حادثه، راکب موتورسیکلت ۳۵ ساله به شدت مصدوم و پس از انتقال به بیمارستان، متأسفانه جان خود را از دست داد.

این مقام انتظامی ادامه داد: راننده خودروی پاترول ۴۵ ساله نیز به بیمارستان منتقل شد که خوشبختانه فاقد جراحت جدی بوده و حال عمومی وی مساعد گزارش شده است.

سرهنگ صفاری در پایان با بیان اینکه علت این حادثه تجاوز به چپ سواری پاترول اعلام شده، خاطرنشان کرد: رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی به‌ویژه توجه به خط وسط معابر، نقش مهمی در پیشگیری از وقوع حوادث ناگوار دارد.

