کشف بیش از ۲۲۰ ماینر غیرمجاز در اهواز
بیش از ۲۲۰ دستگاه استخراج رمز ارز غیرمجاز طی ماههای تیر و مرداد ۱۴۰۴ در اهواز شناسایی و توقیف شد. این تجهیزات در منازل، انبارها و واحدهای تجاری مستقر بوده و به گفته مسئولان، موجب افزایش مصرف برق و اختلال در شبکه توزیع میشوند.
به گزارش ایلنا از خوزستان، بیش از ۲۲۰ دستگاه ماینر غیرمجاز طی دو ماه گذشته در نقاط مختلف اهواز شناسایی و ضبط شد.
بر اساس اعلام شرکت توزیع نیروی برق اهواز، این عملیات با همکاری نیروهای انتظامی و امنیتی انجام شده و عمده این تجهیزات در منازل مسکونی، انبارهای متروکه و واحدهای تجاری به صورت غیرقانونی نصب شده بودند.
در این عملیات، ۱۰۸ دستگاه ماینر در روستای خبینه، ۵۷ پاور ماینر در یک واحد فروش تجهیزات و مقادیر دیگری در مناطق کمپلو، ملاشیه، زرگان، اندیشه، عین۲ و کوت سید صالح کشف و جمعآوری شد.
شرکت توزیع برق اهواز اعلام کرد: فعالیت این دستگاهها سبب افزایش مصرف غیرضروری برق، فشار بر شبکه و ایجاد اختلال در تامین پایدار انرژی برای شهروندان میشود. همچنین گرمای زیاد ناشی از فعالیت این تجهیزات و نیاز به سیستمهای خنککننده، خطر آسیب به تاسیسات برق را افزایش میدهد.