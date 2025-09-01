خبرگزاری کار ایران
با وجود تلاش‌ برای درمان؛

خرس قهوه‌ای سیوند تلف شد

خرس قهوه‌ای سیوند تلف شد
خرس قهوه‌ای زخمی که هفته گذشته از ارتفاعات سیوند منتقل و تحت درمان قرار گرفته بود، به دلیل شدت جراحات و عفونت شدید تلف شد.

به گزارش ایلنا،  رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیات وحش،گفت: با وجود تلاش‌های بی‌وقفه محیط‌بانان و نیروهای مردمی برای نجات این خرس، درمان‌ها بی‌نتیجه ماند و این حیوان تلف شد.

لیلا جولایی، افزود: ضعف شدید جسمانی و عفونت ناشی از زخم عمیق در ناحیه پا که موجب آسیب جدی به عصب و ناتوانی طولانی‌مدت در حرکت برای دستیابی  به آب و غذا شده بود، علت تلف شدن این خرس بود.

روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست فارس از اطلاع‌رسانی به موقع و همکاری طبیعت‌گردان و عشایر منطقه در عملیات زنده‌گیری و انتقال این حیوان قدردانی کرد و این مشارکت را سرمایه ارزشمندی در حفاظت از تنوع زیستی منطقه دانست.

 

