به گزارش ایلنا، رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیات وحش،گفت: با وجود تلاش‌های بی‌وقفه محیط‌بانان و نیروهای مردمی برای نجات این خرس، درمان‌ها بی‌نتیجه ماند و این حیوان تلف شد.

لیلا جولایی، افزود: ضعف شدید جسمانی و عفونت ناشی از زخم عمیق در ناحیه پا که موجب آسیب جدی به عصب و ناتوانی طولانی‌مدت در حرکت برای دستیابی به آب و غذا شده بود، علت تلف شدن این خرس بود.

روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست فارس از اطلاع‌رسانی به موقع و همکاری طبیعت‌گردان و عشایر منطقه در عملیات زنده‌گیری و انتقال این حیوان قدردانی کرد و این مشارکت را سرمایه ارزشمندی در حفاظت از تنوع زیستی منطقه دانست.

