با وجود تلاش برای درمان؛
خرس قهوهای سیوند تلف شد
خرس قهوهای زخمی که هفته گذشته از ارتفاعات سیوند منتقل و تحت درمان قرار گرفته بود، به دلیل شدت جراحات و عفونت شدید تلف شد.
به گزارش ایلنا، رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیات وحش،گفت: با وجود تلاشهای بیوقفه محیطبانان و نیروهای مردمی برای نجات این خرس، درمانها بینتیجه ماند و این حیوان تلف شد.
لیلا جولایی، افزود: ضعف شدید جسمانی و عفونت ناشی از زخم عمیق در ناحیه پا که موجب آسیب جدی به عصب و ناتوانی طولانیمدت در حرکت برای دستیابی به آب و غذا شده بود، علت تلف شدن این خرس بود.
روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست فارس از اطلاعرسانی به موقع و همکاری طبیعتگردان و عشایر منطقه در عملیات زندهگیری و انتقال این حیوان قدردانی کرد و این مشارکت را سرمایه ارزشمندی در حفاظت از تنوع زیستی منطقه دانست.