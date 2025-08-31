مدیرعامل بانک رفاه کارگران کشور مطرح کرد؛
پرداخت ماهانه ۲۰ هزار فقره تسهیلات قرض الحسنه به بازنشستگان
مدیرعامل بانک رفاه کارگران کشور پرداخت ماهانه ۲۰ هزار فقره تسهیلات ۵۰ میلیون تومانی قرض الحسنه به بازنشستگان در کشور خبرداد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، اسماعیل للهگانی روز یکشنبه به عنوان نماینده وزارتخانه در جلسه شورای هماهنگی مدیران دستگاههای اجرایی مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در لرستان اظهار کرد: این استان ظرفیتهای خدادادی به وفور دارد و باید از این ظرفیتها استفاده کنیم؛ مناطق گردشگری استان بینظیر هستند و اما برخی از آنها معرفی نشده که ضرورت دارد در این حوزه کار شود؛ در حوزه کشاورزی و با توجه به چهارفصل بودن استان، پتانسیل خوبی دارد و ظرفیتهای خوبی در سایر حوزهها وجود دارد که بعضا استفاده شده و در برخی موارد کوتاهی شده است.
وی افزود: طی سالهای اخیر اتفاقات خوبی افتاده و تغییرات محسوس است اما به این معنا نیست که ادامه ندهیم و از ظرفیتهای موجود استفاده نکنیم؛ هرجای ایران ویژگیها و ظرفیتهای خودش را دارد و در استان لرستان باید مدیریت جدیتر باشد و ابتدا امکانات و ظرفیتها را بشناسیم.
مدیرعامل بانک رفاه کارگران کشور اظهار کرد: تعامل بسیار خوبی بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان بهزیستی، بانک رفاه و صندوقهای سرمایهگذاری وجود دارد و انتظار میرود این تعامل در سطح استان لرستان هم وجود داشته باشد.
وی ادامه داد: بسترها و خدماتی در بانکهای رفاه و توسعه و تعاون ایجاد شد که میتوان در بخشهای مختلف استفاده کرد؛ برای اولین بار در شبکه بانکی افزایش سرمایه داشتیم و بانک رفاه سهامدار مجموعه پالایشگاهی و پتروشیمی بوده و هلدینگ بانک رفاه سومین هلدینگ اقتصادی بزرگ کشور شد.
وی خاطرنشان کرد: سرمایه نظارتی بانک رفاه حدود ۷۶ هزار میلیارد تومان بوده و میتوان به هر ذینفع حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کنیم؛ این رقم میتواند تمام شرکتهای بزرگ کشور را پوشش دهد و این ظرفیت را در کنار دستگاهها استان لرستان قرار میدهیم تا باعث پیشرفت این استان شود.
للهگانی با بیان اینکه همه فعالان اقتصادی در زمینه سرمایه در گردش واحدهای تولیدی میتوانند از اوراق گواهی سپرده خاص استفاده کنند، تاکید کرد: با توجه کمبود سرمایه ایجاد شده و نارترازیهای انرژی واحدهای تولیدی دچار مشکل شدند و نمیتوانند حق بیمه تامین اجتماعی را پرداخت کنند و مجبور به دریافت تسهیلات سنگین میشوند؛ اگر ما به واحدهای تولیدی کمک کنیم تا سرمایه در گردششان تامین شود قطعا میزان وصول حق بیمه تامین اجتماعی افزایش مییابد.
مدیر عامل بانک رفاه کارگران خاطرنشان کرد: با ایجاد اشتغال خیلی از مسائل اجتماعی از جمله ازدواج، فرزندآوری و… هم برطرف خواهد شد؛ وصول حق بیمه تامین اجتماعی افزایش یافته که در ارائه خدمات مراکز درمانی این سازمان موثر است.
للهگانی ادامه داد: ظرفیت استفاده از تسهیلات ارزی برای بانک رفاه وجود دارد بسیاری از کارگاهها و واحدهای تولیدی مشکل فروش محصول دارند که با ایجاد کارت رفاهی در بانک رفاه، تا ۳۰۰ میلیون تومان با کارمزد ۵ درصد و بازپرداخت ۲۴ ماهه مردم میتوانند از این تسهیلات استفاده کنند و واحدهای تولیدی نیز محصولات خود را بفروش برسانند و اوراق گام دریافت کنند؛ کمبود ابزار مالی در جهت تامین مالی برای رشد واحدهای تولیدی وجود ندارد بلکه ابزار اطلاعرسانی را نداریم.
وی خاطرنشان کرد: ۵ محور مواصلاتی استان و ۲ ورزشگاه در الیگودرز و بروجرد از طریق ماده ۵۶ تامین مالی شده است و سعی شده در پروژههای ملی استان هم کمک کنیم و قطعا این موضوع ادامه خواهد داشت و وظیفه خودمان میدانیم که در جهت ارتقا وضعیت معیشتی مردم و افزایش نرخ تعادل اقتصادی در کشور از ظرفیتهای استانها محروم استفاده کنیم.
للهگانی تصریح کرد: در حوزه پنلهای خورشیدی آماده همکاری بوده و همچنین در خصوص فروش محصولات واحدهای تولیدی نیز آماده پرداخت تسهیلات هستیم.
وی عنوان کرد: مجموعه بانک رفاه کارگران تمام توان خود را برای رفع محرومیتها و بیکاری لرستان بکار خواهد گرفت؛ جوانان باید مهارت یاد بگیرند و فنی و حرفهای در این زمینه همکاری کند و ما هم با اعطای تسهیلات به جوانان این استان کمک خواهیم کرد.