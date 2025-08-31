خبرگزاری کار ایران
هوای گلستان تا پنج شنبه تقریبا پایدار خواهد بود

کد خبر : 1680448
کارشناس هواشناسی استان گلستان گفت: هوای گلستان تا روز پنج شنبه تقریبا پایدار خواهد بود واز روز پنج شنبه سامانه بارشی استان را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

به گزارش ایلنای گلستان، مریم نیکزادفر پیش بینی کرد: آسمان استان تا پایان هفته صاف تا قسمتی ابری خواهد بود. تنها در بعد از ظهر و شب روز دوشنبه احتمالا در ارتفاعات استان افزایش ابر ورگبار‌هایی خفیف و پراکنده خواهیم داشت و شرایط دمایی فعلی تا روز پنج شنبه  در استان تداوم خواهد داشت. 

وی گفت: از روز پنج شنبه سامانه بارشی استان را تحت تاثیر قرار خواهد داد و برای روز پنج شنبه به تدریج افزایش ابر و گبار و رعدو برق را در بعضی مناطق استان شاهد خواهیم بود و کاهش دما را در پایان هفته پیش بینی می‌کنیم.

