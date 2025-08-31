هوای گلستان تا پنج شنبه تقریبا پایدار خواهد بود

به گزارش ایلنای گلستان، مریم نیکزادفر پیش بینی کرد: آسمان استان تا پایان هفته صاف تا قسمتی ابری خواهد بود. تنها در بعد از ظهر و شب روز دوشنبه احتمالا در ارتفاعات استان افزایش ابر ورگبار‌هایی خفیف و پراکنده خواهیم داشت و شرایط دمایی فعلی تا روز پنج شنبه در استان تداوم خواهد داشت.

وی گفت: از روز پنج شنبه سامانه بارشی استان را تحت تاثیر قرار خواهد داد و برای روز پنج شنبه به تدریج افزایش ابر و گبار و رعدو برق را در بعضی مناطق استان شاهد خواهیم بود و کاهش دما را در پایان هفته پیش بینی می‌کنیم.

