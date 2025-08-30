مارگزیدگی دانشجوی دانشکده کشاورزی لرستان
رییس دانشگاه لرستان گفت: یکی از دانشجویان پسر این دانشگاه در محیط بیرونی خوابگاه دانشکده کشاورزی دچار مارگزیدگی شد که اکنون وضعیت عمومی وی مساعد است.
به گزارش ایلنا، مهرداد دادستانی روز شنبه افزود: این دانشجوی دانشکده کشاورزی در محوطه خوابگاه دانشگاه دچار مارگزیدگی شده است.
وی با بیان اینکه این دانشجو از ناحیه پا دچار مصدومیت شده است اظهار داشت: این فرد بلافاصله پس از تماس با اورژانس به بیمارستان شهید رحیمی منتقل شد و تحت مراقبت قرار گرفت.
وی ادامه داد:اکنون وضعیت عمومی این دانشجو مساعد می باشد و اقدامات لازم جهت رسیدگی ویژه برای وی انجام شده است.
رضا دشتی مقدم دانشجوی میکروبیولوژی دانشگاه لرستان که دچار مارگزیدگی شده است به ایرنا گفت:شب گذشته در محوطه خوابگاه دچار مارگزیدگی شدم و اکنون در بیمارستان مراحل درمانی در حال انجام است.
وی با بیان اینکه در ناحیه پا احساس درد دارد ادامه داد:مراحل درمان توسط کادر بیمارستان در حال انجام می باشد.
وی با اشاره به رسیدگی های به موقع مسولان دانشگاه ادامه داد:براساس گفته کادر درمان مراحل درمان طی هفته آینده تکمیل می شود و ترخیص خواهم شد.