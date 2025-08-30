مدیرکل دامپزشکی استان خبر داد:
افزایش 100 درصدی صادرات تخممرغ خوراکی از استان مرکزی
مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی گفت: صادارت تخممرغ خوراکی از این استان از ابتدای سال جاری تاکنون نسبت به مدت مشابه سال گذشته 100 درصد افزایش داشته است. در این بازه زمانی با نظارت دامپزشکی این استان، مقدار 993 تن تخممرغ خوراکی در قالب 40 محموله به خارج از کشور صادر شده است.
به گزارش ایلنا، محمد فتاحی با تأکید بر تحقق شعار سال جاری در ارتباط با سرمایهگذاری برای تولید، به دیگر اقدامات صادراتی انجام شده اشاره داشته و در این خصوص افزود: همچنین در این بازه زمانی مقدار 258 تن آلایش مرغی در قالب 14 محموله به خارج از کشور صادر شد.
وی ادامه داد: از ابتدای سال جاری تاکنون تعداد 105 هزار و 135 قطعه آبزیان زینتی از طریق 10 محموله صادراتی و همچنین مقدار 1588 تن خوراک و مکمل آبزیان با رشد 8 درصدی در قالب 65 محموله با نظارت ادارهکل دامپزشکی استان مرکزی به خارج از کشور صادر شده است.
مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی اظهار داشت: در این بازه زمانی 931 تن محصولات لبنی در قالب 27 محموله با نظارت این ادارهکل از این استان به خارج از کشور صادر شده که صادرات این محصولات نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از 2 برابر افزایش داشته است.