به گزارش خبرنگار ایلنا، سیدحمید پورمحمدی ظهر امروز در نشست شورای توسعه و برنامه‌ریزی استانداری چهارمحال و بختیاری اظهارداشت: تمامی مسائل مرتبط با حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی چهارمحال و بختیاری در این سفر به‌طور اختصاصی بررسی خواهد شد.

وی با بیان اینکه آتش‌سوزی و آفات مهم‌ترین عوامل تخریب جنگل‌های زاگرس در این استان هستند، از اجرای طرح‌های حفاظتی با همکاری سازمان ملل و اسپانیا خبر داد.

پورمحمدی همچنین نقش مشارکت مردمی در کاهش آسیب‌های محیط‌زیستی را کلیدی دانست و گفت: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، جنگل‌های زاگرس با افزایش مشارکت مردم به محلی برای تقویت اقتصاد روستاییان و عشایر تبدیل خواهد شد.

