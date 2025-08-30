هوای گیلان ۲ تا ۵ درجه گرمتر میشود / گسیل گرد و خاک در بعضی مناطق
مدیرکل هواشناسی گیلان از افزایش ۲ تا ۵ درجهای دما تا پایان هفته در استان خبر داد و گفت: با توجه به استقرار جوی پایدار در استان، آسمان گیلان تا پایان هفته صاف تا قسمتی ابری می باشد.
به گزارش ایلنا از رشت، محمد دادرس با اشاره به افزایش ۲ تا ۵ درجهای دما در گیلان تا پایان هفته اظهار کرد: با توجه به استقرار جوی پایدار در استان، آسمان گیلان تا پایان هفته صاف تا قسمتی ابری، همراه با گسیل گرد و خاک در بعضی مناطق پیش بینی شده است.
وی با بیان اینکه دریای خزر با حداکثرارتفاع موج ۴۰ سانتی متر برای فعالیتهای دریانوردی و شنا مناسب است، افزود: دمای فعلی رشت مرکز گیلان با رطوبت ۷۰ درصد، ۲۹ درجه سلسیوس است که در گرمترین ساعات روز به ۳۲ درجه سلسیوس هم خواهد رسید.
مدیرکل هواشناسی گیلان گفت: در ۲۴ ساعت گذشته لوشان با دمای ۳۲ درجه سلسیوس گرمترین و اسب وونی با دمای ۱۵ درجه سلسیوس خنکترین نقاط استان بودهاند.