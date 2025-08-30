2 فوتی و یک زخمی؛ ارمغان برخورد 2 موتورسیکلت در شازند

به گزارش ایلنا، بهروز ایران‌نژاد به تشریح جزئیات این حادثه رانندگی پرداخت و در این خصوص افزود: این حادثه در جاده قلعه عباس‌آباد شهر آستانه رخ داد که بر اثر آن ۲ نفر جان خود را از دست دادند و یک نفر نیز مصدوم‌ شد.

وی ادامه داد: فوت‌شدگان این حادثه 2 مرد 20 و 42 ساله بودند و فرد مصدم نیز 30 ساله است که پس از برخورداری از خدمات فوریت‌های پزشکی، برای دریافت اقدامات تخصصی به بیمارستان حضرت ولیعصر اراک منتقل شد.

