در تماس با ایلنا عنوان شد؛
گلایه مندی مردم از افتتاح تکراری برخی از پروژههای ادوار گذشته در ایذه و باغملک
مردم: شأن ما افتتاح پروژه روکش آسفالت نیست
برخی از اهالی ایذه در انتقاد به عملکرد نماینده این شهرستان در مجلس شورای اسلامی در افتتاح پروژههای پیشتر افتتاح شده و تکراری، گفتند: مردم منکر دستاوردهای دولت نیستند ولی نباید با افتتاح پروژهای که سالهای گذشته به بهرهبرداری رسیده، و همچنین برگزاری آئین برای یک روکش آسفالت شأن آنها را زیر سئوال برد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، افتتاح تکراری یک اورژانس جادهای در منطقه ملاح از توابع شهرستان دزپارت توسط فرشاد ابراهیم پور نورآبادی، نماینده مردم شهرستان های ایذه، باغملک، دزپارت و صیدون در هفته دولت، موجی از انتقادات و گلایه مندی را در فضای مجازی و حقیقی شهرستان های ایذه و باغملک در پی داشت.
آنها ضمن گلایه مندی از این اقدام غیر حرفهای به ایلنا گفتند: کسی منکر تلاشها و دستاوردهای دولت نیست. اما نباید با این کار شأن مردم منطقه را زیر سوال برد. قبول داریم که کشور در حال طی کردن شرایط اقتصادی سختی است، تحریمها آسیب بسیاری به کشور وارد کردند، اما اینکه یک پروژه را برای چندمین بار افتتاح و برای یک روکش آسفالت مراسم برگزار کنیم، باعث آزرده خاطری مردم میشود.
در ادامه همین پیگیری، هدایت الله خادمی نماینده اسبق شهرهای ایذه و باغملک در مجلس شورای اسلامی به ایلنا گفت: این پروژه متعلق به سال ۱۳۹۷ است و مانند بسیاری دیگر از پروژهها در همان سالها۶ افتتاح و به بهرهبرداری رسید.
وی افزود: خانه کشتی زنده یاد لقمان رضایی، بیمارستان باغملک، پلیس راه ایذه به چهارمحال بختیاری، موزه باستان شناسی و کلی پروژه و ...ماحصل تلاشها و مطالبه گری خود مردم در همان سال هاست و ما فقط به عنوان سرباز پیگیری کردیم. عموما استانداران به فرمانداران و بخشداران تأکید میکنند از افتتاح پروژههای ناقص و تکراری جلوگیری کنند. این که چرا این اتفاق افتاده، جای سوال دارد.
به گزارش ایلنا از خوزستان، پایگاه جادهای ملاح در سال ۱۳۹۹ افتتاح و خبر آن در رسانههای و به نقل از دکتر فرهنگ کره بندی رئیس وقت اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی اهواز منتشر شده بود.