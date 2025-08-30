کارخانه «بافت بلوچ» ایرانشهر با فناوری ۲۰۲۵ احیا شد

به گزارش ایلنا، سید محمد اتابک روز شنبه در مراسم افتتاح مرحله (فاز) دوم کارخانه بافت بلوچ ایرانشهر، اظهار کرد: این کارخانه یکی از مجموعه‌هایی است که در سفر رهبر معظم انقلاب دستور تکمیل آن صادر شد و همچنین در مصوبات سفر سال گذشته رییس جمهور نیز قرار داشت.

وی افزود: نوسازی و تکمیل این کارخانه با تلاش سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و معاونت وزارت صمت و سایر بخش‌های مربوطه، عملیاتی شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: این کارخانه امروز به‌طور کامل نوسازی شده و دارای امکان تولید تا ۱۸ میلیون متر مربع انواع پارچه‌های ظریف و مورد نیاز بازار است.

اتابک گفت: امیدواریم این اقدام، سرآغازی برای ایجاد کارخانه های کامل‌تر در سیستان و بلوچستان باشد چرا که شاخص‌های توسعه استان رو به بهبود بوده و فاصله آنها با میانگین کشوری در حال کاهش است.

وی با اشاره به فناوری ۲۰۲۵ به‌کار رفته در این کارخانه، خاطرنشان کرد: با توجه به حجم تولید و فناوری مدرن و به‌روز کارخانه بافت بلوچ، انتظار می‌رود ارزآوری قابل توجهی برای مجموعه کارخانه، کشور و استان به‌همراه داشته باشد، قابلیت افزایش تولید نیز در این واحد صنعتی فراهم است.

انتهای پیام/