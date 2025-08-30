خبرگزاری کار ایران
مشکلات مسکن ملی به معضل جدی چهارمحال و بختیاری تبدیل شد

نماینده ولی‌فقیه در استان چهارمحال و بختیاری گفت: مشکلات حوزه مسکن ملی به یک معضل جدی در استان تبدیل شده است و مردم با افزایش قیمت مصالح ساختمانی با مشکل جدی مواجه شده‌اند و حتی برخی با شرایط سخت معیشتی روبه‌رو شده‌اند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، حجت الاسلام سید ابوالحسن فاطمی صبح امروز در دیدار  با معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور،  اظهار داشت: ما سوابق، زحمات و دلسوزی‌های شما را نسبت به مناطق محروم ارج می‌نهیم و امیدواریم در این سفر نیز با نگاه حمایتی و دلسوزانه، مردم استان از برکات آن بهره‌مند شوند.

وی بیمارستان‌ها و مراکز درمانی،راه‌ها و جاده‌ها و مشکلات بانکی و صنایع را  سه محور اصلی مطالبات مردم این استان عنوان نمود.

حجت‌الاسلام  فاطمی  بیان کرد:  مشکلات حوزه مسکن ملی  به یک معضل جدی در استان تبدیل شده است و بسیاری از مردم که با فروش دارایی‌های خود در این طرح ثبت‌نام کرده‌اند، اکنون با افزایش قیمت مصالح ساختمانی با مشکل جدی مواجه شده‌اند و حتی برخی با شرایط سخت معیشتی روبه‌رو شده‌اند.

وی ابراز امیدواری کرد با پیگیری‌های استاندار و دیگر مسئولان، تصمیمات مؤثری برای رفع این مشکلات اتخاذ شود.

هتل کیش