مشکلات مسکن ملی به معضل جدی چهارمحال و بختیاری تبدیل شد

به گزارش خبرنگار ایلنا، حجت الاسلام سید ابوالحسن فاطمی صبح امروز در دیدار با معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، اظهار داشت: ما سوابق، زحمات و دلسوزی‌های شما را نسبت به مناطق محروم ارج می‌نهیم و امیدواریم در این سفر نیز با نگاه حمایتی و دلسوزانه، مردم استان از برکات آن بهره‌مند شوند.

وی بیمارستان‌ها و مراکز درمانی،راه‌ها و جاده‌ها و مشکلات بانکی و صنایع را سه محور اصلی مطالبات مردم این استان عنوان نمود.

حجت‌الاسلام فاطمی بیان کرد: مشکلات حوزه مسکن ملی به یک معضل جدی در استان تبدیل شده است و بسیاری از مردم که با فروش دارایی‌های خود در این طرح ثبت‌نام کرده‌اند، اکنون با افزایش قیمت مصالح ساختمانی با مشکل جدی مواجه شده‌اند و حتی برخی با شرایط سخت معیشتی روبه‌رو شده‌اند.

وی ابراز امیدواری کرد با پیگیری‌های استاندار و دیگر مسئولان، تصمیمات مؤثری برای رفع این مشکلات اتخاذ شود.

