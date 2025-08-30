با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی انجام شد؛
افتتاح دو سالن ورزشی در محلات کمبرخوردار فارس
همزمان با گرامیداشت هفته دولت و با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران، دو سالن ورزشی در محلات کمبرخوردار استان فارس از محل اعتبارات شرکت بازآفرینی شهری ایران به بهرهبرداری رسید.
به گزارش ایلنا، مدیرکل راه و شهرسازی استان فارس در حاشیه مراسم افتتاحیه دو سالن ورزشیدر فارس گفت: در مجموع طی هفته دولت امسال، ۳هزار و ۵۵۰ مترمربع سالن ورزشی در قالب پروژههای بازآفرینی شهری در محلات کمبرخوردار استان فارس به بهرهبرداری رسید که نقش مهمی در ارتقای نشاط اجتماعی و تحقق عدالت فضایی خواهد داشت.
محمدمهدی عبدالهی در این مراسم بیان کرد: سالن ورزشی محله شیخعلیچوبان شیراز با زیربنای یکهزار و ۵۰۰ مترمربع و اعتباری بالغ بر ۱۲۰ میلیارد ریال به بهرهبرداری رسیده و به نمایندگی از سایر پروژهها افتتاح شد.
وی افزود: اعتبار هزینهشده برای این دو پروژه ورزشی در مجموع ۲۴۰ میلیارد ریال بوده است که از محل اعتبارات شرکت بازآفرینی شهری ایران تأمین شده و بهرهبرداری از این پروژهها گامی مؤثر در توسعه زیرساختهای ورزشی و فرهنگی محلات هدف بازآفرینی به شمار میآید.