به گزارش ایلنا، مدیرکل راه و شهرسازی استان فارس در حاشیه مراسم افتتاحیه دو سالن ورزشیدر فارس گفت: در مجموع طی هفته دولت امسال، ۳هزار و ۵۵۰ مترمربع سالن ورزشی در قالب پروژه‌های بازآفرینی شهری در محلات کم‌برخوردار استان فارس به بهره‌برداری رسید که نقش مهمی در ارتقای نشاط اجتماعی و تحقق عدالت فضایی خواهد داشت.

محمدمهدی عبدالهی در این مراسم بیان کرد: سالن ورزشی محله شیخ‌علی‌چوبان شیراز با زیربنای یک‌هزار و ۵۰۰ مترمربع و اعتباری بالغ بر ۱۲۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسیده و به نمایندگی از سایر پروژه‌ها افتتاح شد.

وی افزود: اعتبار هزینه‌شده برای این دو پروژه ورزشی در مجموع ۲۴۰ میلیارد ریال بوده است که از محل اعتبارات شرکت بازآفرینی شهری ایران تأمین شده و بهره‌برداری از این پروژه‌ها گامی مؤثر در توسعه زیرساخت‌های ورزشی و فرهنگی محلات هدف بازآفرینی به شمار می‌آید.

