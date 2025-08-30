نجات خرس زخمی از ارتفاعات منطقه شکار ممنوع کوه خرسی مرودشت
رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیات وحش، یک قلاده خرس قهوهای زخمی در منطقه شکار ممنوع کوه خرسی با موفقیت زنده گیری و برای درمان به پارک ملی بمو منتقل شد.
به گزارش ایلنا، لیلا جولایی افزود: این خرس که احتمالا بوسیله تله از ناحیه پا آسیب دیده و دچار عفونت شدید شده بود، پس از درمانهای اولیه تحت مراقبتهای دامپزشکی قرار گرفت.
به گفته این مقام مسوول ماجرا از بامداد روز جمعه مورخ ۶ شهریور ماه ۱۴۰۴ شروع شد؛ طبیعتگردانی که در ارتفاعات کوه خرسی بودند با خرس زخمی مواجه شدند و موضوع را به سرعت به اداره محیط زیست مرودشت اطلاع دادند. با هماهنگی اداره کل حفاظت محیط زیست فارس، تیمی با همراهی دامپزشک معتمد به منطقه اعزام شد.
جولایی افزود: تیم جستجو پس از ساعتی تلاش، خرس زخمی را در جنگل پیدا کرد و با موفقیت آن را بیهوش کرد. با وجود نسبتا جثه سنگین حیوان، محیطبانان و عشایر منطقه با همکاری یکدیگر توانستند خرس را به پایین کوه منتقل کنند. فرآیند درمان این حیوان بلافاصله در پارک ملی بمو آغاز شد. با توجه به شدت جراحت امید است درمان نتیجه بخش باشد و به بهبودی حیوان منتهی شود.