تقریظ رهبر انقلاب بر کتاب «پاسیاد پسر خاک» رونمایی شد

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، امشب در مراسمی با حضور مسئولان کشوری و استانی از تقریظ مقام معظم رهبری بر کتاب پاسیار پسرخاک در مسجد جامع عتیق قزوین رونمایی شد.

مهدی ابراهیم زاده، رئیس حوزه ریاست دفتر حفظ و نشر آیت‌الله خامنه‌ای در این مراسم گفت: جنگ تجربه خود را در روایت درست تجربه می کند و درسهایش را به میراثی جاویدان تبدیل می کند.

رئیس دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری بیان کرد: ابوترابی فرد منادی وحدت میان اسرا بود و چون ستاره می درخشید و با زندگی خود نشان داد چگونه می توانیم یک انسان مومن باشیم و تسلیم نشویم.

ابراهیم زاده یادآورشد: کتاب‌هایی مانند پاسیاد پسرخاک ، تنها یک پژوهش،صرف نیست بلکه ادبیات مقاومت و زبان گویای ملت و تسلیم ناپذیری ایران اسلامی در برابر ابرقدرت‌های جهانی است. رکس این کتاب را بخواند می فهمد ایران اسلامی تسلیم ناپذیر است.

وی تصریح کرد: در این ایام جنگ ، از شخصیت مرحوم ابوترابی و نگاهش می توان درس صبر و مقاومت آموخت، همانگونه که آزادگان در هشت سال دفاع مقدس ایستادند و جنگ 12 روزه نشان داد می توان همچنان مقاومت کرد.

رئیس دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری افزود: ابوترابی فرد منادی وحدت اسلام بود و امروز هم این وحدت سلاح برنده و پیروزی ماست.

وی گفت: انتشار تقریظ و یادداشت رهبری بر آثار دفاع مقدس و مقاومت همچنان ادامه دارد و تلاش برای نهادینه کردن فرهنگ دفاع مقدس و مقاومت که کاراترین ابزار موفقیت در برابر دشمن است حر‌تیم ارزشمتد در ترویج این فرهنگ است.

ابراهیم زاده یاداورشد: از خانواده شهدا و استاندار و امام جمعه و فرماندهان نظامی و نویسنده کتاب در این مراسم سپاسگزاریم و امیدواریم شامل بطف و دعای شهدا باشیم.

