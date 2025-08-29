به گزارش ایلنا، حسینعلی امیری در آیین دیدار مردمی که به مناسبت هفته دولت و با حضور اقشار مختلف مردم در مسجد الزهرای شیراز برگزار شد، گفت: نام‌گذاری ایام در تقویم ملی کشورها به‌منظور توجه به موضوعات بنیادین و حساس صورت می‌گیرد و هفته دولت نیز از جمله این مناسبت‌هاست که یادآور عهد خدمت و مسئولیت‌پذیری در قبال مردم است.

امیری با اشاره به شرایط خاص سیاسی کشور در سال‌های اخیر، به انتقال زودهنگام دولت اشاره کرد و گفت: با رحلت آیت‌الله رئیسی، دولت پزشکیان پیش از موعد مقرر و تنها پس از سه سال از آغاز دولت پیشین، مسئولیت اداره کشور را بر عهده گرفت و این تغییر، در شرایطی حساس و پیچیده رقم خورد که اقتدار ملی و انسجام داخلی بیش از هر زمان دیگری نیازمند تدبیر و آرامش بود.

وی اظهار داشت: در چنین فضایی که ثبات سیاسی و اجتماعی اهمیت دوچندان یافته، نقش مدیران ارشد استان‌ها در حفظ آرامش و انسجام داخلی برجسته‌تر از گذشته شده است.

استانداران حلقه اتصال میان حاکمیت و مردم هستند

استاندار فارس استانداران را حلقه اتصال میان حاکمیت و مردم توصیف کرد که وظیفه دارند با شناخت دقیق از شرایط، از بروز تنش‌ها و حاشیه‌های غیرضروری جلوگیری کنند و زمینه را برای هم‌افزایی ملی فراهم آورند.

امیری به بیانات مقام معظم رهبری اشاره کرد که استانداران را نمایندگان حاکمیت در استان‌ها عنوان کرده اند و تصریح کرد: استانداران باید با درایت، از ایجاد حاشیه در جامعه جلوگیری کنند.

امیری با اشاره به نقش موثر مردم در حفظ آرامش و ثبات داخلی کشور گفت: مردم ما مردمی شریف و فهیم‌اند که با درک درست از شرایط، مسیر توسعه را با همراهی و صبوری طی کرده‌اند و اگر آرامش برقرار باشد، مردم با خیال راحت همکاری می‌کنند و توسعه با قدرت پیش می‌رود.

وی در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های بی‌نظیر استان فارس گفت: فارس استانی استثنایی است؛ سومین حرم اهل بیت (ع) در ایران، آثار باستانی کم‌نظیر، تنوع اقلیمی از سردسیر تا گرمسیر، و چهره‌های فرهنگی چون حافظ و سعدی، همه و همه گواهی بر جایگاه ممتاز فارس در ایران فرهنگی است.

وی اضافه کرد: خداوند نعمت‌های فراوانی به این استان عطا کرده و ما نیز موظفیم با نگاه توسعه‌محور، از این ظرفیت‌ها بهره‌برداری کنیم.

توسعه در سایه حاکمیت قانون ممکن می‌شود

امیری با تأکید بر اصل حاکمیت قانون اظهار داشت: توسعه در سایه حاکمیت قانون ممکن می‌شود. اجرای قانون کافی نیست؛ باید همه مردم، فارغ از قومیت، مذهب یا گرایش سیاسی، احساس برابری و شنیده شدن داشته باشند.

وی به رعایت حق مردم در مناسبات اداری اشاره کرد و گفت: مردم باید مطمئن باشند که اگر حقی دارند، در مراجعه به ادارات، آن حق رعایت می‌شود. و همچنین سرمایه‌گذار باید با اطمینان وارد میدان شود و مدیران نیز در سایه قانون پاسخگو باشند.

وی با اشاره به بخشنامه‌ای که در ابتدای مسئولیت خود صادر کرده گفت: مردمداری و تکریم ارباب‌رجوع، وظیفه‌ای اسلامی و انسانی است. انسان دارای کرامت ذاتی است و هیچ قیدی در این کرامت وجود ندارد. اگر ارباب‌رجوعی به اداره‌ای مراجعه کند و انجام کار ممکن نباشد، مدیران موظف‌اند به‌صورت مکتوب و مستند به قانون، دلایل عدم امکان را توضیح دهند تا مردم سرگردان نشوند و کارشناسان نیز با دقت بیشتری نظر دهند.

تصویب سند توسعه گردشگری و زیارت

در ادامه، امیری به موضوع گردشگری پرداخت و با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه اگر گردشگری فعال شود، نیاز به موونه‌های دیگر نیست، از تصویب سند توسعه گردشگری و زیارت خبر داد و گفت: شیراز به عنوان سومین حرم اهل بیت(ع) با امام‌زادگان واجب‌التکریم برای شیعیان از سراسر جهان جاذبه‌های فراوانی دارد.

وی همچنین ظرفیت‌های فرهنگی فارس و معرفی فارس به عنوان قطب پزشکی، را ویژگی‌هایی دانست که همگی در خدمت توسعه گردشگری قرار گرفته‌اند.

نماینده عالی دولت در استان فارس سپس به موضوع ناترازی انرژی پرداخت و با اشاره به مدیریت موفق مصرف برق در سال گذشته گفت:در سال گذشته به رغم مشکلاتی که وجود داشت، توانستیم با مدیریت درست از تعطیلی صنایع حساس جلوگیری کنیم. و صرفه‌جویی ۱۳ تا ۱۵ درصدی برق در کشور متعلق به فارس بود.

وی همچنین به شرایط خاص اقلیمی در سال جاری اشاره و تصریح کرد: با وجود خروج نیروگاه‌های آبی از مدار و تعمیرات نیروگاه بوشهر، با ناترازی برق مواجه بودیم که تلاش کردیم با همکاری گروه انرژی استان به بهترین شکل مدیریت شود.

ادارات و صنایع بزرگ استان موظف به نصب پنل‌های خورشیدی هستند

امیری همچنین از تفاهم‌نامه‌هایی برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی تا سقف ۲۰۰۰ مگاوات خبر داد که با بخش خصوصی منعقد شده و نقش موثری در جبران ناترازی انرژی ایفا خواهد کرد.

وی همچنین خاطر نشان کرد: ادارات و صنایع بزرگ استان موظف به نصب پنل‌های خورشیدی شده‌اند.

استاندار فارس ضمن عذرخواهی بابت قطعی‌های ناخواسته برق توضیح داد: گاهی فشار بر شبکه توزیع ملی باعث قطع خودکار برق می‌شود.

امیری گفت: این موضوع در کشورهای دیگر نیز سابقه دارد؛ پرتغال تجربه قطعی یک‌هفته‌ای برق را داشت که با بهره‌گیری از امکانات خاص و کمک سایر کشورها رفع شد. ما نیز تلاش می‌کنیم با برنامه‌ریزی دقیق، قطعی‌ها را به حداقل برسانیم و خدای ناکرده بحرانی در شبکه توزیع برق نداشته باشیم.

امیری به وضعیت آب در استان فارس اشاره کرد و تصریح کرد: با وجود خشکسالی و کاهش بارندگی در برخی نقاط، فارس دچار بحران نیست.

استاندار فارس اظهار داشت: با مدیریت انجام‌شده، تنش آبی کنترل شده و اولویت نخست ما تأمین آب شرب برای مردم است. اطمینان می‌دهم که با همکاری مردم و لطف خداوند، تا دو سال آینده مشکلی در تأمین آب شرب نخواهیم داشت.

وی با قدرانی از مردم فارس، بار دیگر یادآور شد که تلاش مجموعه مدیریت استان بر این است که با حفظ آرامش، مسیر توسعه را با قدرت، تدبیر و همراهی مردم ادامه دهد.

