به گزارش خبرنگار ایلنا از لامرد ، بهره برداری از فاز یک آبرسانی مجموعه شیرینو با اعتبار ۵٠٠ میلیارد ریال، بازسازی و توسعه شبکه آبرسانی به طول ١۵ کیلومتر و با اعتبار ٢٨٠ میلیارد ریال، آبرسانی به مجموعه پسبند(شامل برق رسانی، تجهیز و حفر دو حلقه چاه) با اعتبار ١١٠ میلیارد ریال ، آبرسانی به شهر لامرد (حفر و تجهیز یک چاه آهکی) با اعتبار ١٠٠ میلیارد ریال، آبرسانی به مجموعه ترمان (احداث مخزن و کف شکنی چاه) با اعتبار ۴٢ میلیارد ریال از جمله پروژه های اداره آبفای لامرد در هفته دولت امسال بود.

برپایه این گزارش، پروژه آبرسانی به شیرینو شامل اجرای ۴ کیلومتر خط انتقال، ۴.۵ کیلومتر برق‌رسانی، احداث مخزن ۵۰۰ متر مکعبی و حفر یک حلقه چاه به عمق ۳۰۰ متر می باشد که این طرح، با هدف تأمین آب شرب پایدار، جمعیتی بالغ بر ۳۵۰۰ نفر در قالب ۸۷۰ خانوار را تحت پوشش قرار داد.

مدیرعامل آبفا استان فارس، نماینده مردم لامرد و مهر در مجلس شورای اسلامی ، فرماندار لامرد و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی در آیین امروز بهره‌برداری از پروژه آبرسانی چاه شیرینو لامرد حضور داشتند.

