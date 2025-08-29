رویکرد مسئولان، پیگیری مطالبات مردمی باشد

به گزارش ایلنا، حجت الله رضایی در آیین بهره برداری پروژه های هفته دولت در فراشبند ، افزود: پیگیری مطالبات و مشکلات معیشتی مردم از خواسته های جدی شهروندان و از وظایف اصلی مدیران و مسئولان است و همه ما به عنوان خدمتگزاران مردم وظیفه داریم که در جهت بهبود کیفیت زندگی مردم گام برداریم و تلاش کنیم.

از جمله این پروژه ها می‌توان به افتتاح اورژانس بین جاده‌ای خیرساز روستای خور با اعتبار ۵۷ میلیارد ریال، افتتاح جاده دسترسی روستای خور با اعتبار ۵۰ میلیارد ریال و بهره‌برداری از ساختمان آتش نشانی و مهمان سرای شهرداری فراشبند با اعتبار ۷۰ میلیارد ریال اشاره کرد.

آسفالت معابر روستاهای آویز، خوشاب، جانی‌آباد و منصورآباد با ۱۰۱ میلیارد ریال اعتبار و مدرسه عشایری سه کلاسه روستای شهید حیدری یک با اعتبار ۵۰ میلیارد ریال از دیگر پروژه‌هایی بود که همزمان با هفته دولت در شهرستان فراشبند به بهره برداری رسید.

همچنین همزمان کلنگ آغاز عملیات اجرایی کارخانه بسته بندی خرما و کنجد تعاونی روستایی فراشبند با اعتبار ۴۰ میلیارد ریال و کلنگ اجرای پروژه اورژانس بین جاده‌ای دوهوا با اعتبار ۵۰ میلیارد ریال به زمین زده شد.

