خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معاون سیاسی استاندار فارس:

رویکرد مسئولان، پیگیری مطالبات مردمی باشد

رویکرد مسئولان، پیگیری مطالبات مردمی باشد
کد خبر : 1679549
لینک کوتاه کپی شد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس گفت: رویکرد مسئولان باید پیگیری جدی مطالبات مردمی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها و فرصت‌های موجود در این زمینه باشد.

به گزارش ایلنا، حجت الله رضایی در آیین بهره برداری پروژه های هفته دولت در فراشبند  ، افزود: پیگیری مطالبات و مشکلات معیشتی مردم از خواسته های جدی شهروندان و از وظایف اصلی مدیران و مسئولان است و همه ما به عنوان خدمتگزاران مردم وظیفه داریم که در جهت بهبود کیفیت زندگی مردم گام برداریم و تلاش کنیم.

 از جمله این پروژه ها می‌توان به افتتاح اورژانس بین جاده‌ای خیرساز روستای خور با اعتبار ۵۷ میلیارد ریال، افتتاح جاده دسترسی روستای خور با اعتبار ۵۰ میلیارد ریال و بهره‌برداری از ساختمان آتش نشانی و مهمان سرای شهرداری فراشبند با اعتبار ۷۰ میلیارد ریال اشاره کرد.

آسفالت معابر روستاهای آویز، خوشاب، جانی‌آباد و منصورآباد با ۱۰۱ میلیارد ریال اعتبار و مدرسه عشایری سه کلاسه روستای شهید حیدری یک با اعتبار ۵۰ میلیارد ریال از دیگر پروژه‌هایی بود که همزمان با هفته دولت در شهرستان فراشبند به بهره برداری رسید.

همچنین همزمان کلنگ آغاز عملیات اجرایی کارخانه بسته بندی خرما و کنجد تعاونی روستایی فراشبند با اعتبار ۴۰ میلیارد ریال و کلنگ اجرای پروژه اورژانس بین جاده‌ای دوهوا با اعتبار ۵۰ میلیارد ریال به زمین زده شد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش