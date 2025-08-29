وزیر جهاد کشاورزی:
تراز تجاری کشاورزی کشور با تلاش تولیدکنندگان سه میلیارد دلار بهبود یافته است
وزیر جهاد کشاورزی گفت: تراز تجاری کشاورزی کشور با تلاش تولیدکنندگان سه میلیارد دلار بهبود یافته است واز تلاش کشاورزان و تولیدکنندگان بهویژه در استان گلستان برای تأمین نیازهای غذایی پایتخت قدردانی میکنیم.
به گزارش ایلنای گلستان، غلامرضا نوری قزلجه در حاشیه آیین بهرهبرداری از طرح ۱.۵ هکتار نشاخانه گمیشان گفت: بخش کشاورزی نقش کلیدی در تأمین امنیت غذایی کشور دارد و از تلاش کشاورزان و تولیدکنندگان بهویژه در استان گلستان برای تأمین نیازهای غذایی پایتخت قدردانی میکنیم.
وی ادامه داد: در یک سال گذشته در بخش کشاورزی رشد ۵.۶ درصدی و افزایش ۳۲ درصدی صادرات این حوزه را داشتیم و تراز تجاری کشاورزی کشور با تلاش تولیدکنندگان سه میلیارد دلار بهبود یافته است.
وی بیان کرد: درهفته دولت دراستان گلستان ۶۲ پروژه کشاورزی در گلستان با سرمایهگذاری حدود سه هزار میلیارد تومان افتتاح شد و گلخانه مدرن سیمینشهر را بهعنوان نمادی از توانمندی جوانان ایرانی بود.