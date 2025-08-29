کشف کارگاه تولید بمب و تله انفجاری گروهک تروریستی جیش الظلم در ایرانشهر
کد خبر : 1679429
فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان از کشف یک کارگاه تولید جلیقه انفجاری و بمبهای دستساز در ارتباط با گروهک متلاشی شده در عملیات روز گذشته فراجا در ایرانشهر خبر داد.
به گزارش ایلنا، سردار اسحاقی در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: در بازرسی و پاکسازی تکمیلی از محلهای اختفای این تروریستها، تعداد 64 عدد چاشنی الکتریکی دست ساز، 24 عدد گیرنده ریموت، 5 عدد نارنجک دستی و 2 عدد نارنجک 40 میلی متری، 5 کیلو مواد منفجره دست ساز، 11 عدد ریموت الکتریکی از راه دور، 2 عدد جلیقه شب رنگ، 140 متر فتیله انفجاری، یک عدد بمب دست ساز آماده انفجار و مقادیری سلاح و مهمات کشف و ضبط گردید.
فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان، افزود: این تیم تروریستی قصد داشت با حمله به زیرساختهای اقتصادی، انفجار در اماکن پرتردد و شلوغ و سلب آرامش از مردم فضای استان را به سمت نا امنی و آشوب پیش ببرند.