خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کشف کارگاه تولید بمب و تله انفجاری گروهک تروریستی جیش الظلم در ایرانشهر

کشف کارگاه تولید بمب و تله انفجاری گروهک تروریستی جیش الظلم در ایرانشهر
کد خبر : 1679429
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان از کشف یک کارگاه تولید جلیقه انفجاری و بمب‌های دست‌ساز در ارتباط با گروهک متلاشی شده در عملیات روز گذشته فراجا در ایرانشهر خبر داد.

به گزارش ایلنا، سردار اسحاقی در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: در بازرسی و پاکسازی تکمیلی از محل‌های اختفای این تروریست‌ها، تعداد 64 عدد چاشنی الکتریکی دست ساز، 24 عدد گیرنده ریموت، 5 عدد نارنجک دستی و 2 عدد نارنجک 40 میلی متری، 5 کیلو مواد منفجره دست ساز، 11 عدد ریموت الکتریکی از راه دور، 2 عدد جلیقه شب رنگ، 140 متر فتیله انفجاری، یک عدد بمب دست ساز آماده انفجار و مقادیری سلاح و‌ مهمات کشف و ضبط گردید.

فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان، افزود: این تیم تروریستی قصد داشت با حمله به زیرساخت‌های اقتصادی، انفجار در اماکن پرتردد و شلوغ و سلب آرامش از مردم فضای استان را به سمت نا امنی و آشوب پیش ببرند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش