پیشگیری از اقدام به خودکشی دو کارگر پتروشیمی رازی

امروز پنجشنبه دو نفر از کارگران شرکت پتروشیمی رازی در اعتراض به کسر حقوق کارگران و ممنوعیت‌ ورود خود به محل کار، اقدام به خودکشی کردند.

به گزارش ایلنا از خوزستان، بنابه اعلام برخی منابع کارگری، این دو کارگر با بالا رفتن از خطوط لوله مرتفع شرکت، قصد خودکشی داشتند، اما با حضور به موقع نیروهای آتش‌نشانی، فرماندار ماهشهر، معاون سیاسی فرمانداری و مسئولان شرکت، از اقدام خود منصرف شده و به پایین منتقل شدند.

در همین خصوص یک مقام مسئول  در گفت‌وگو با ایلنا، صحت وقوع ماجرا را تأیید کرد و گفت: به محض اطلاع از این اقدام، با حضور سریع فرماندار ماهشهر و جمعی از مسئولین، با صحبت‌هایی که صورت گرفت، این دو کارگر  از اقدام خود منصرف شدند.

 

 

