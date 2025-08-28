کشف 4 هزار لیتر گازوئیل قاچاق در آبگرم

به گزارش ایلنا از قزوین، سرهنگ محمد صفری با اعلام این خبر گفت: در راستای مقابله با قاچاق سوخت و جلوگیری از هدر رفت سرمایه ملی، ماموران انتظامی بخش آبگرم حین گشت زنی در حوزه استحفاظی به یک دستگاه کامیونت بادسان تانکردار مشکوک شده و آن را متوقف کردند.

وی افزود: پس از توقف خودرو و در بازرسی از آن 4 هزار لیتر گازوئیل قاچاق که فاقد هرگونه مجوز حمل از سازمان سوخت و فرآورده های نفتی بود، کشف و یک نفر در این خصوص دستگیر شد.

فرمانده انتظامی آوج بیان داشت: ارزش ریالی این محموله حدود یک میلیارد و 880 میلیون ریال برآورد شده و متهم با تشکیل پرونده مقدماتی به مراجع قضائی معرفی شد.

انتهای پیام/