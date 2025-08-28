قاچاقچی مواد در تاکستان دستگیر شد

به گزارش ایلنا از قزوین، سرهنگ وجیه‌الله عبدی در این باره گفت: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان تاکستان در راستای مبارزه بی امان با سوداگران مرگ، با انجام کار اطلاعاتی و بهره گیری از شیوه های نوین پلیسی، دریافتند یکی از قاچاقچیان مواد مخدر محل سکونت خود را به محل دپوی مواد مخدر تبدیل کرده است.

وی به شناسایی دقیق مخفیگاه متهم اشاره کرد و افزود: مأموران با تشکیل تیم عملیاتی و با هماهنگی قضائی به مخفیگاه متهم در شهر تاکستان اعزام و در بازرسی از آن، 6 کیلوو 930 گرم تریاک به همراه تعدادی آلات و ادوات توزین ومصرف مواد مخدر کشف و در این رابطه یک قاچاقچی را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی تاکستان با اشاره به این که مبارزه با پدیده شوم مواد مخدر با جدیت از سوی پلیس دنبال می شود، خاطرنشان کرد: قاچاقچی دستگیر شده با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی، تحویل مراجع قضائی شد.

