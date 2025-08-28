خبرگزاری کار ایران
کشف 70 کیلوگرم مواد مخدر صنعتی و سنتی

فرمانده انتظامی استان قزوین گفت: در بیستمین مرحله طرح سراسری آرامش در شهر 98 قاچاقچی مواد مخدر دستگیر و 70 کیلوگرم مواد مخدر صنعتی و سنتی کشف شد.

به گزارش ایلنا از قزوین،  سردار محمدقاسم طرهانی از اجرای بیستمین مرحله طرح سراسری آرامش در شهر خبر داد و اظهار کرد: ارتقای امنیت اجتماعی، پاکسازی نقاط آلوده، برخورد قاطع با خرده فروشان و قاچاقچیان مواد مخدر و جمع‌آوری معتادان متجاهر در سطح استان از اهداف این طرح به شمار می‌رود.

وی اضافه کرد: در راستای اجرای مستمر طرح‌های مقابله‌ای و پیشگیرانه پلیس برای کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی، مرحله بیستم طرح آرامش در شهر طی مدت 6 روز با محوریت مقابله با قاچاقچیان مواد مخدر و جمع‌آوری معتادان متجاهر در سراسر استان قزوین به مرحله اجرا درآمد.

فرمانده انتظامی استان عنوان کرد: در این مرحله مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر با همکاری یگان‌های انتظامی و پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و میدانی گسترده، با هماهنگی مراجع قضائی به محل‌های از پیش شناسایی‌شده اعزام شدند که در نتیجه این عملیات، 98 نفر از قاچاقچیان، خرده فروشان و نگهدارندگان مواد مخدر دستگیر و به مراجع قضائی معرفی شدند.

طرهانی افزود: همچنین در جریان این طرح 77 نفر از معتادان متجاهر و عادی نیز شناسایی و جمع‌آوری شده و برای طی مراحل درمانی و بازپروری به مراکز ترک اعتیاد معرفی شدند.

وی از کشف مقادیر قابل توجهی مواد مخدر در جریان اجرای این طرح خبر داد و تصریح کرد: در مجموع، 70 کیلوگرم انواع مواد مخدر سنتی و صنعتی، 35 کیلوگرم انواع قرص روان‌گردان و همچنین مقادیر قابل توجهی آلات و ادوات مصرف و توزین مواد مخدر از متهمان کشف شد.

فرمانده انتظامی استان قزوین در ادامه گفت: در راستای اجرای این طرح برای ضربه به چرخه حمل و توزیع مواد مخدر، 22 دستگاه خودرو و 15 دستگاه موتورسیکلت مرتبط با فعالیت‌های مجرمانه نیز توقیف و روانه پارکینگ شد.

سردار طرهانی با بیان اینکه مبارزه با پدیده شوم مواد مخدر و برخورد با مخلان نظم و امنیت عمومی با قاطعیت در دستور کار پلیس قرار دارد، خاطرنشان کرد: تأمین امنیت پایدار در سطح جامعه نیازمند همراهی و مشارکت مستمر شهروندان با پلیس است و شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در حوزه مواد مخدر، مراتب را از طریق سامانه 110 به پلیس اطلاع دهند.

