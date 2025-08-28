معاون رییسجمهور:
چهارمحال و بختیاری الگوی موفق همدلی اقوام است
معاون رئیسجمهور در امور توسعه روستایی کشور با اشاره به نگاه ویژه دولت به مناطق کمبرخوردار، از همدلی و یکپارچگی اقوام در استان چهارمحال و بختیاری به عنوان الگویی موفق یاد کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، عبدالکریم حسینزاده در جلسه شورای اداری شهرستان کوهرنگ با تأکید بر ویژگی چندفرهنگی بسیاری از مناطق کشور به دلیل مهاجرت اقوام مختلف گفت: یکپارچگی و همدلی در استان چهارمحال و بختیاری به چشم میخورد که لازم است این محبت و وحدت میان اقوام را در استان حفظ کنید.
وی با اشاره به توجه ویژه رئیسجمهور به مناطق کمبرخوردار و سکونتگاههای روستایی، افزود: رئیس جمهور مدام پیگیر پروژهها هستند و ما نیز وظایفی در قبال این مردم داریم که حتماً به نحو احسن انجام خواهیم داد.
معاون رئیسجمهور در امور توسعه روستایی، مردم را پیشقدم در کمک به همنوعان در بلایای طبیعی دانست و این را رمز موفقیت مردم در شرایط سخت عنوان کرد.
در ادامه این جلسه، استاندار چهارمحال و بختیاری نیز با اشاره به ویژگیهای شهرستان کوهرنگ، گفت: این شهرستان با ۳ هزار و ۷۰۰ کیلومتر مربع مساحت، دارای ۳۰۹ روستا و ۳ شهر با قومی شجاع، میهنپرست و غیور است که شیرعلی مردان و بیبی مریم بختیاری نماد غیرت و شجاعت قوم بزرگ بختیاری این دیار هستند.
جعفر مردانی با بیان اینکه این قوم همیشه در خدمت نظام بوده و در مرزها از اسلام و میهن دفاع کردهاند، افزود: از کل ۲۸۰۰ کیلومتر راههای استان، قریب به ۸۰ کیلومتر راه در این منطقه است، اما جادهها با اولین بارندگی مسدود میشود که سفر معاون رئیسجمهور در این منطقه را به فال نیک میگیریم تا بتوانیم برخی از مشکلات شهرستان را کاهش دهیم.
به گزارش ایلنا ، به مناسبت هفته دولت، در شهرستان کوهرنگ ۹۲ پروژه افتتاح و ۱۲ پروژه به صورت نمادین کلنگزنی شد که از جمله آنها میتوان به افتتاح ۲۶ طرح هادی روستایی با اعتباری بالغ بر ۶۸۳ میلیارد و ۸۴۰ میلیون ریال و ۲۴۶ واحد مسکن روستایی با اعتباری بالغ بر ۸۳۳ میلیارد ریال اشاره کرد.