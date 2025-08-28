به گزارش خبرنگار ایلنا، اسکندر مؤمنی در جریان سفر به استان مرکزی و بهره‌برداری از پروژه‌های هفته دولت شهرستان ساوه در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه‌های این استان، افزود: دولت تمامی تلاش خود را برای تولید انرژی‌های تجدیدپذیر انجام می‌دهد و با این تلاش‌ها در آینده نزدیک از ناترازی‌ها عبور خواهیم کرد.

وی ادامه داد: برق زیرساخت اصلی هرگونه پیشرفت و توسعه در کشور است که باید تلاش شود تا روز به روز از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر افزایش یابد و گسترش پیدا کند. تدبیر رئیس‌جمهور این است که انرژی‌های تجدیدپذیر تولید شده در هر استان، در درجه نخست برای تأمین نیاز همان استان تولیدکننده استفاده شود.

استان مرکزی در ایجاد انرژی‌های تجدیدپذیر گام‌های بلندی برداشته است

وزیر کشور اظهار داشت: رویکرد اولویت‌دهی به استان‌ها برای استفاده از برق خورشیدی تولیدی خود، رقابتی سازنده بین استان‌ها برای پیشگامی در تولید انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر ایجاد کرده است. این موضوع باید با مدیریت مسئولان ارشد دستگاه‌های اجرایی استان‌ها به خوبی انجام شود.

مؤمنی تصریح کرد: استان مرکزی در راستای ایجاد انرژی‌های تجدیدپذیر، گام‌های بلندی برداشته و تولید 5000 مگاوات انرژی تجدیدپذیر در مدت 3 سال آینده را هدف‌گذاری کرده است. این استان تا پیش از این 170 مگاوات برق خورشیدی وارد شبکه کرده و در حال حاضر 40 مگاوات دیگر به شبکه سراسری وارد کرده است.

وی با اشاره به بهره‌برداری بخشی از نیروگاه 270 مگاواتی متانول کاوه، متعلق به گروه صنعتی شیشه کاوه که در شهرستان ساوه استقرار دارد، بیان داشت: پنل‌های این نیروگاه خریداری شده و آماده نصب است و طبق زمان‌بندی مشخص، به زودی به بهره‌برداری کامل خواهد رسید.

