به گزارش ایلنا از اصفهان، فاز اول این نیروگاه سه مگاواتی که با سرمایه‌گذاری و اجرای شرکت نواندیشان صنعت فولاد محقق شده امروز افتتاح و کلنگ فاز دوم آن توسط حسین سیمایی صراف به زمین زده شد.

این پروژه گامی بلند در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و توسعه انرژی‌های پاک در کشور محسوب می‌شود.

فاز نخست این نیروگاه که از سه واحد یک مگاواتی تشکیل شده، در کمتر از ۴ ماه و با سرمایه‌ای بالغ بر ۳۵۰ میلیارد ریال ساخته و راه‌اندازی شده که این امر نشان‌دهنده عزم ملی و سرعت عمل قابل تحسین بخش خصوصی و متخصصان داخلی است.

اجرای موفقیت‌آمیز فاز اول این پروژه، زمینه‌ساز اجرای فازهای بعدی و افزایش ظرفیت تولید انرژی پاک در کشور خواهد بود.

حسین سیمایی صراف همچنین در ادامه برنامه‌های هفته دولت در اصفهان از آزمایشگاه صنعت ۴.۰ گروه فولاد مبارکه بازدید کرد.

وزیر علوم، به همراه استاندار اصفهان، نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه و رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان، با حضور در دانشگاه صنعتی اصفهان و پس از افتتاح ساختمان جدید دانشکده مهندسی مکانیک این دانشگاه، از آزمایشگاه صنعت ۴.۰ که توسط گروه فولاد مبارکه در این دانشگاه احداث شده، بازدید به عمل آورد و در جریان فعالیت‌ها و دستاوردهای این مجموعه علمی و پژوهشی قرار گرفت.

آزمایشگاه صنعت ۴.۰ با سرمایه‌گذاری ۳۰۰ میلیارد ریالی گروه فولاد مبارکه در دانشگاه صنعتی اصفهان راه‌اندازی شده و هدف از تأسیس آن، ارائه خدمات آموزشی و تحقیقاتی به افراد مختلف، اعم از دانشجویان، اساتید، سازمان‌ها و ارگان‌ها به‌ویژه صنعت فولاد کشور است.

این آزمایشگاه پیشرفته‌ترین و به‌روزترین امکانات را در زمینه رباتیک، هوش مصنوعی، اینترنت اشیاء، ساخت افزایشی، واقعیت افزوده و مجازی و کارخانه هوشمند برای دانشجویان، اساتید و فعالان زیست بوم فناوری و نوآوری کشور فراهم می‌کند.

