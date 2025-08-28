استاندار چهارمحال و بختیاری:
سفر معاون رییسجمهور گام بلندی در مسیر عدالت است
استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: این سفر نشاندهنده حرکت در مسیر عدالت و انصاف و فرصتی مغتنم برای انعکاس دقیق ظرفیتها و مشکلات استان است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، جعفر مردانی با اشاره به موقعیت حساس استان به عنوان سرچشمه سه رودخانه مهم دز، کارون و زایندهرود، از مواجهه این منطقه با "پارادکس خشکسالی" خبر داد و گفت: اعداد و ارقام به وضوح گویای این تناقض و چالش بزرگ است.
وی توانمندسازی مناطق روستایی را پیشنیاز و اساس تمدن بشری خواند و خاطرنشان کرد: متأسفانه توسعه روستایی با مشکلات متعددی روبرو است که حل آنها نیازمند عزمی ملی و رویکردی آیندهنگرانه است.
مردانی دسترسی عادلانه روستاها و مناطق کمبرخوردار به اعتبارات، جلب اعتماد جامعه روستایی برای حفاظت از محیط زیست، ایجاد بستر و بازار فروش مستقیم محصولات عشایری و توسعه همهجانبه نرمافزاری و سختافزاری روستاها را از جمله مأموریتهای مهم دولت برشمرد.
وی در پایان با تأکید بر وجود ظرفیتهای غنی انسانی و طبیعی در استان، اعلام کرد: ما برای زدودن کامل چهره محرومیت از استان آماده همکاری و اجرای برنامههای توسعهای هستیم.