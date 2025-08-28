وزیر علوم خبر داد;
تشکیل کارگروههای تخصصی در دانشگاهها برای حل مسائل کشور
وزیر علوم تحقیقات و فناوری از تشکیل کارگروههای تخصصی در دانشگاهها برای بررسی و حل مسائل کشور خبر داد و گفت: مسائل امروز ما تک ساحتی نیست و ابعاد مختلفی از جمله آب، امنیت، اقتصاد، اشتغال و مسائل حقوقی دارد که نیازمند نگاه جامع و تخصصی است.
به گزارش ایلنا از اصفهان، حسین سیمایی صراف در دیدار با مسوولان و اساتید دانشگاه صنعتی افزود: متناظر با هسته تحقیقاتی مرکزی در دانشگاه تهران، هستههای مشابهی در استانها تشکیل خواهد شد و این امر به دلیل تفاوت مسائل هر منطقه و در عین حال لزوم نگاه ملی به آنها ضروری است.
وزیر علوم تأکید کرد: پیگیری ایجاد اولین هسته استانی در همین سفر آغاز خواهد شد.
وی بر لزوم بازنگری اساسی در سرفصلها و دروس دانشگاهی تأکید کرد و گفت: بسیاری از درسها و رشتهها منسوخ شدهاند و ما هنوز در حال تکرار آنها هستیم و به جای آموزش علم، داریم تاریخ علم را آموزش میدهیم.
وزیر علوم با بیان اینکه هدف از علم، کاربرد و تأثیرگذاری آن در قدرتمند کردن جامعه برای حل مساله است، افزود: ما باید نگاه آکادمیک و صنفی را کنار بگذاریم و با نگاهی علمی و منطبق با نیازهای روز، به بازبینی دروس بپردازیم که در همین راستا اختیار بهروزرسانی واحدهای آموزشی به دانشگاهها واگذار خواهد شد.
سیمایی صراف در سومین نکته کلیدی سخنان خود، بر لزوم تغییر پارادایم دانشگاهها و استفاده از ظرفیتهای بینالمللی تأکید کرد و گفت: ما نباید خود را از دنیا محروم کنیم. اگر مشکلات و دشمنیهای سیاسی قصد منزوی کردن ما را دارند، حداقل در عرصه علم باید این راه را باز و پهناور نگه داریم.
وی، «دیپلماسی علمی» را راهکاری کلیدی برای عبور از محدودیتهای سیاسی خواند و گفت: چه اشکالی دارد که در قالب پروژههای مشترک و تبادل استاد و دانشجو، از ظرفیت مشاوران خارجی در حوزههای نوین فناوری استفاده کنیم؟ علم در انزوا رشد نمیکند، بلکه در تبادل و تعامل با نهادهای علمی جهان ارتقا مییابد.
وزیر علوم با اشاره به جنگ ۱۲ روزه اخیر، خاطرنشان کرد: در این جنگ، نیروی زمینی و هوایی به شکل سنتی نقش کمتری داشتند و این فناوری بود که جنگ را اداره میکرد و هرجا قدرت فناوری ما بالا بود، کامیاب بودیم و هرجا کم آوردیم، به دلیل ضعف در فناوری بود.
وزیر علوم این جنگ را هرچند تلخ، اما دارای عبرتها و درسهای خوبی خواند که توجه ما را به ضعفهایمان در حوزه فناوری معطوف کرد.
سیمایی صراف آموزش باکیفیت را سنگ بنای همه مأموریتهای دانشگاه خواند و گفت: متأسفانه در حال حاضر شاهد افت آموزشی هستیم.
وی با اشاره به تجربههای گذشته، هشدار داد که نباید از تربیت نسل متخصص در مقطع کارشناسی غافل شویم، چرا که اساس تخصص در همین دوره ساخته میشود.
وزیر علوم، همجواری برخی دانشگاهها با مراکز بزرگ صنعتی مانند فولاد مبارکه را «توفیق بزرگی» خواند و از مدیران این صنایع، بهویژه مدیرعامل فولاد به دلیل حفظ ارتباط مستحکم با دانشگاه تقدیر کرد.
وی ابراز امیدواری کرد که این پیوند روزبهروز تقویت شده و تأثیرگذاری دانشگاه در صنعت و جامعه برای حل مشکلات کشور پررنگتر شود.
سیمایی صراف در ادامه با اشاره به درخواستها برای واگذاری پروژههای ملی به دانشگاهها، گفت: من فکر نمیکنم محدودیتی در این زمینه وجود داشته باشد، اما دانشگاهها باید «همت» کنند و صنعت و دولت نیز باید نیازها و درخواستهای خود را به وضوح اعلام نمایند.
وزیر علوم با اشاره به انتظارات معاون اول رئیسجمهور، گفت: ایشان هفتهای یکبار از من پیگیری میکند که دانشگاه در حوزههای اجتماعی و فنی برای حل چالشهای کشور چه کرده است. این پیگیریها نشان دهنده این است که دولت به صورت جدی منتظر نقشآفرینی دانشگاه و ارائه نتایج سریع و کاربردی است.
وی با اشاره به یک تجربه ناموفق در گذشته گفت: نتیجه یک پروژه سه ساله دانشگاهی پس از تغییرات در دولت بایگانی شد، این مشکل البته مختص ایران نیست و در بسیاری از کشورهای جهان نیز وجود دارد، اما باید با همت و عزم جدی، برای حل این چالش و تحقق تأثیرگذاری واقعی دانشگاه در جامعه تلاش کنیم.
وزیر علوم در پایان با ابراز خرسندی از حضور در دانشگاهی که در حوزه فناوری پیشرو است، گفت: دانشگاه صنعتی اصفهان به بلوغی رسیده که نیازمند بازنگری در درسهای خود و حرکت به سمت اداره غیرمتمرکز است.
سیمایی صراف با اعلام موافقت کلی با پیشنهادهای ارائه شده توسط اساتید و مدیران حاضر، بر عزم وزارت متبوعش برای اجرایی کردن این راهبردها تأکید کرد.