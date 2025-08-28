دستگیری 333 معتاد متجاهر ظی 72 ساعت در اردبیل

به گزارش ایلنا، سرهنگ «عادل منیر» با تاکید بر اینکه امنیت و آرامش مردم خط قرمز پلیس است؛ از اجرای مرحله بیستم طرح آرامش در شهر خبر داد و اظهار کرد: افزایش احساس امنیت فردی و اجتماعی، توسعه نشاط اجتماعی و ناامن کردن فضای جامعه برای مجرمان از اهداف مهم اجرای این طرح است.

وی افزود: برخورد با خرده فروشان مواد مخدر و جمع آوری و ساماندهی معتادان متجاهر از رویکردهای این طرح بوده؛ که به مدت 72 ساعت توسط ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر و همکاری عملیاتی ماموران کلانتری ها و پاسگاه های انتظامی استان اردبیل اجرا شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان اردبیل با اشاره به دستاوردهای اجرای این طرح گفت: دستگیری 333 معتاد متجاهر، 60 خرده فروش مواد مخدر و 11 قاچاقچی و نگهدارنده مواد مخدر، کشف 148 کیلو و 911 گرم انواع مواد مخدر، یک هزار و 4 عدد قرص غیرمجاز و 10 دستگاه ترازوی توزین مواد مخدر و توقیف 6 دستگاه خودرو و 2 دستگاه موتورسیکلت از دستاوردهای مهم اجرای این طرح است.

سرهنگ منیر در خاتمه با قدردانی از مشارکت و همدلی مردم در اجرای موفق طرح های انتظامی خاطر نشان کرد: تلفن 130 و 110 مرکز فوریت های پلیسی به صورت شبانه روزی آماده دریافت گزارش های مردمی در رابطه با فعالیت های مجرمانه است.

