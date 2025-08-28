خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دستگیری 333 معتاد متجاهر ظی 72 ساعت در اردبیل

دستگیری 333 معتاد متجاهر ظی 72 ساعت در اردبیل
کد خبر : 1679302
لینک کوتاه کپی شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان اردبیل گفت: 333 معتاد متجاهر طی 72 ساعت اجرای مرحله بیستم طرح آرامش در شهر در اردبیل شناسایی و دستگیر شدند.

به گزارش ایلنا، سرهنگ «عادل منیر» با تاکید بر اینکه امنیت و آرامش مردم خط قرمز پلیس است؛ از اجرای مرحله بیستم طرح آرامش در شهر خبر داد و اظهار کرد: افزایش احساس امنیت فردی و اجتماعی، توسعه نشاط اجتماعی و ناامن کردن فضای جامعه برای مجرمان از اهداف مهم اجرای این طرح است.

وی افزود: برخورد با خرده فروشان مواد مخدر و جمع آوری و ساماندهی معتادان متجاهر از رویکردهای این طرح بوده؛ که به مدت 72 ساعت توسط ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر و همکاری عملیاتی ماموران کلانتری ها و پاسگاه های انتظامی استان اردبیل اجرا شد. 

جانشین فرمانده انتظامی استان اردبیل با اشاره به دستاوردهای اجرای این طرح گفت: دستگیری 333 معتاد متجاهر، 60 خرده فروش مواد مخدر و 11 قاچاقچی و نگهدارنده مواد مخدر، کشف 148 کیلو و 911 گرم انواع مواد مخدر، یک هزار و 4 عدد قرص غیرمجاز و 10 دستگاه ترازوی توزین مواد مخدر و توقیف 6 دستگاه خودرو و 2 دستگاه موتورسیکلت از دستاوردهای مهم اجرای این طرح است.

سرهنگ منیر در خاتمه با قدردانی از مشارکت و همدلی مردم در اجرای موفق طرح های انتظامی خاطر نشان کرد: تلفن  130 و 110 مرکز فوریت های پلیسی به صورت شبانه روزی آماده دریافت گزارش های مردمی در رابطه با فعالیت های مجرمانه است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش