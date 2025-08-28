به گزارش ایلنا، بهنام جلیل اظهار داشت: آتش‌سوزی که از روز چهارشنبه در شهرستان آغاز شده بود بخش‌هایی از جنگل‌های منطقه را فرا گرفت که طی ۲ مرحله اطفای حریق، درنهایت این آتش‌سوزی به طور کامل مهار شد.

وی افزود: این سیزدهمین آتش‌سوزی شکل گرفته در منطقه طی سال‌جاری است که منجر به عملیات و اعزام نیروهای امدادی شده است. رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان لردگان تصریح کرد: به دنبال آتش‌سوزی‌های شکل گرفته طی سال‌جاری حدود ۵۰ هکتار از جنگل‌های منطقه طعمه حریق شده است.

