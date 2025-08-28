در سفر به خوزستان؛
وزیر اقتصاد: نقش بخش خصوصی در بهبود محیط زیست خوزستان کلیدی است
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر اهمیت سرمایهگذاری در خوزستان گفت: این استان با وجود معضلات زیستمحیطی، ظرفیتهای گستردهای در کشاورزی، نفت و صنایع مختلف دارد و بخش خصوصی میتواند در حل مشکلات محیط زیستی نقش مؤثری ایفا کند.
به گزارش ایلنا از خوزستان، علی مدنیزاده، امروز پنجشنبه در مراسم افتتاح شرکت فولاد پخش در شهرک صنعتی شماره پنج اهواز اظهار کرد: در سال سرمایهگذاری، دستگاههای اقتصادی موظفاند شرایط لازم را برای توسعه و گسترش سرمایهگذاری در خوزستان فراهم کنند.
وی با اشاره به ظرفیتهای بالقوه استان در حوزههای کشاورزی، نفت و دیگر زمینههای ناشناخته افزود: جذب سرمایهگذاران خارجی یکی از اهداف اصلی بخش اقتصادی است و از بانکها خواستهایم با توجه به محدودیتهای کربنی در کشور و جهان، در توسعه شرکتهای تولید قطعات صنعتی همراهی کنند.
در ادامه این مراسم، محمدرضا موالیزاده، استاندار خوزستان، با بیان اینکه این استان در بخشهای صنعت، خدمات و کشاورزی مزیتهای قابلتوجهی دارد، گفت: با حمایت ویژه رئیسجمهور، شاهد رشد و رونق هرچه بیشتر خوزستان خواهیم بود.
بر اساس این گزارش، وزیر امور اقتصادی و دارایی صبح امروز (پنجشنبه) از طریق فرودگاه بینالمللی شهید سلیمانی اهواز وارد خوزستان شد و در جریان این سفر یکروزه از چند طرح صنعتی در شهرهای آبادان و اهواز بازدید کرده و با فعالان اقتصادی دیدار خواهد داشت.
برنامههای این سفر شامل افتتاح شرکت فولاد پخش اهواز، بازدید از شرکت آهنگ بهتا و آغاز عملیات ساخت فاز دوم آن، دیدار با فعالان اقتصادی در استانداری خوزستان، همچنین در منطقه آزاد اروند، افتتاح شرکت سیراف و دهکده فناور فکور اروند، آغاز عملیات ساخت ۱۵ سوله صنعتی و پست برق شهرک صنعتی خرمشهر، افتتاح دستگاه ایکسری کامیونی و نشست با فعالان اقتصادی است.