افتتاح گازرسانی به ۱۳ روستای کرمانشاه

به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، ناصر حسینی مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه، روز پنجشنبه(ششم شهریور) در این خصوص گفت: این طرح با اعتباری بالغ بر ۷۰ میلیارد تومان به اجرا درآمده و با بهره‌برداری از آن ۲۷۸ خانوار روستایی در استان از نعمت گاز طبیعی برخوردار شدند.

وی افزود: برای تحقق این هدف، بیش از ۳۵ کیلومتر شبکه گاز در مناطق هدف اجرا شده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های انرژی در مناطق کمتر برخوردار، اظهار کرد: گازرسانی به این روستاها در راستای عدالت انرژی، محرومیت‌زدایی و توسعه پایدار روستاهای استان انجام شده است.

حسینی افزود: اجرای این پروژه بخشی از تعهدات شرکت گاز استان در مسیر ارتقای رفاه عمومی و افزایش ضریب برخورداری مردم کرمانشاه از گاز طبیعی است.

مدیرعامل شرکت گاز استان در ادامه از گازرسانی به ۷۱ روستا و ۳۷۹ واحد صنعتی و تولیدی در استان طی یک سال اخیر خبر داد و این اقدام را گامی مهم در مسیر توسعه عدالت انرژی و ارتقای سطح رفاه عمومی مردم استان دانست.

حسینی گفت: شرکت گاز استان در دولت چهاردهم حداکثر تلاش خود را برای توسعه شبکه گازرسانی به‌کار گرفته و گام‌های مهمی در راستای بهره‌مندی عادلانه همه مردم استان از نعمت گاز برداشته است.

وی با بیان اینکه استان کرمانشاه دارای ۲۴۱۴ روستای قابلیت گازرسانی است، افزود: طی یک سال گذشته با اختصاص اعتباری بالغ بر ۷۰۰ میلیارد ریال، پروژه گازرسانی به ۷۱ روستا اجرا شد که با بهره‌برداری از آن‌ها، تعداد روستاهای گازدار استان به ۲۳۱۷ روستا افزایش یافت و ضریب نفوذ گازرسانی در مناطق روستایی به ۹۸.۱۲ درصد رسید.

حسینی ادامه داد: گازرسانی به این روستاها زمینه جذب ۳۳ هزار و ۶۰۶ مشترک جدید را فراهم کرده و تعداد کل مشترکین گاز طبیعی در استان به ۷۳۷ هزار و ۵۶۶ مشترک افزایش یافته است.

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه همچنین به توسعه گازرسانی در بخش صنعت اشاره کرد و گفت: در این مدت، با صرف اعتباری بالغ بر ۴۰۰ میلیارد ریال، گازرسانی به ۳۷۹ واحد صنعتی و تولیدی انجام شده و مجموع مصرف‌کنندگان صنعتی گاز استان به ۳۰۴۰ واحد رسیده است.

حسینی در پایان با تأکید بر اهمیت گازرسانی به عنوان زیرساختی حیاتی برای توسعه پایدار اظهار کرد: تأمین پایدار انرژی گاز و خدمت‌رسانی مستمر و مؤثر به مردم استان، همواره در اولویت برنامه‌های شرکت گاز استان کرمانشاه قرار دارد و این شرکت با تمام توان در مسیر ارتقای سطح رفاه عمومی، گسترش عدالت انرژی و پشتیبانی از بخش تولید گام برمی‌دارد.

