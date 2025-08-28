خبرگزاری کار ایران
در راستای بهره‌برداری از پروژه‌های عمرانی:

وزیر کشور وارد استان مرکزی شد

وزیر کشور وارد استان مرکزی شد
اسکندر مؤمنی، وزیر کشور، امروز پنجشنبه 6 شهریور در سفری یک‌روزه وارد استان مرکزی شد. این سفر همزمان با هفته دولت و با هدف افتتاح و کلنگ‌زنی پروژه‌های این هفته انجام شده است. مؤمنی در بدو سفر به استان مرکزی در شهرستان ساوه مورد استقبال استاندار و جمعی از مسئولین قرار گرفت.

به گزارش ایلنا، وزیر کشور سپس با حضور در شهر صنعتی کاوه و مزار شهدای گمنام مدفون در شهر صنعتی کاوه، با اهداء گل و قرائت فاتحه به مقام شامخ شهدا ادای احترام کرد. سپس در مراسم بهره‌برداری از سایت انرژی خورشیدی والیمان و بهره‌برداری همزمان پروژه‌های ساوه در محل کنارگذر شرقی امام علی شرکت خواهد کرد.

وزیر کشور، سپس راهی اراک خواهد شد. حضور در مراسم آغاز عملیات اجرایی احداث نیروگاه خورشیدی 100 مگاواتی امیرکبیر، بهره‌برداری از پروژه لندفیل شهرداری اراک، بهره‌برداری همزمان پروژه‌های آموزشی استان به صورت متمرکز و بهره‌برداری از پروژه مجتمع آفتاب، مجموعه برنامه‌های مؤمنی در اراک خواهد بود.

