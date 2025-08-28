وزیر کشور وارد استان مرکزی شد

به گزارش ایلنا، وزیر کشور سپس با حضور در شهر صنعتی کاوه و مزار شهدای گمنام مدفون در شهر صنعتی کاوه، با اهداء گل و قرائت فاتحه به مقام شامخ شهدا ادای احترام کرد. سپس در مراسم بهره‌برداری از سایت انرژی خورشیدی والیمان و بهره‌برداری همزمان پروژه‌های ساوه در محل کنارگذر شرقی امام علی شرکت خواهد کرد.

وزیر کشور، سپس راهی اراک خواهد شد. حضور در مراسم آغاز عملیات اجرایی احداث نیروگاه خورشیدی 100 مگاواتی امیرکبیر، بهره‌برداری از پروژه لندفیل شهرداری اراک، بهره‌برداری همزمان پروژه‌های آموزشی استان به صورت متمرکز و بهره‌برداری از پروژه مجتمع آفتاب، مجموعه برنامه‌های مؤمنی در اراک خواهد بود.

