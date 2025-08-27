معاون اجرایی رئیس جمهور از کریدور شمال - جنوب بازدید کرد

به گزارش ایلنا، محمدجعفر قائم پناه در بدو ورود به فرودگاه کنارک - چابهار مورد استقبال استاندار سیستان و بلوچستان و جمعی از مدیران استانی قرار گرفت و پس از آن از مجتمع کریدور شمال- جنوب (کیلومتر ۵۵) دشت چاباسو بازدید کرد.

وی در این سفر، از مجتمع فولاد مَکُران، پتروشیمی مَکُران، طرح‌های سرمایه گذاری روغن کشی (منطقه آزاد) بازدید و چند پروژه دیگر در حوزه مسکن و توسعه فضاهای آموزشی که در قالب عدالت آموزشی اجرا شده را افتتاح می‌کند.

بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، معاون اجرایی رئیس جمهور فردا پنجشنبه به زاهدان سفر خواهد کرد تا علاوه بر بررسی مسائل و مشکلات موجود، راهکارهای مناسب برای ارتقاء سطح خدمات و توسعه زیرساخت‌های آن منطقه نیز بررسی شود.

همچنین بررسی آخرین وضعیت روند اجرای مصوبات ۲دور سفر رئیس‌جمهور پزشکیان به سیستان و بلوچستان و پیگیری پیشرفت پروژه‌های مصوب با هدف شتاب‌بخشی به پروژه‌های نیمه‌تمام و ارایه گزارش موانع موجود به رییس جمهور، از دیگر برنامه‌های دکتر قائم‌پناه در سفر ۲روزه به سیستان ‌وبلوچستان است.

این سفر در چارچوب سیاست‌های دولت برای تحقق وعده‌ها، تمرکززدایی و توسعه متوازن سیستان و بلوچستان انجام می‌شود.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور در بدو ورود به فرودگاه چابهار - کنارک با تبریک هفته دولت، از عزم جدی دولت برای تسریع در اجرای پروژه‌های عمرانی و رفع محرومیت از چابهار و استان سیستان و بلوچستان خبر داد.

محمدجعفر قائم‌پناه، هدف اصلی سفر به سیستان و بلوچستان را بررسی میدانی پروژه‌ها و ارزیابی میزان پیشرفت مصوبات سفر رئیس جمهور به این استان عنوان کرد.

وی با اشاره به اولویت‌بخشی دولت به مناطق کمتر برخوردار، بر اهمیت اجرای پروژه‌های زیربنایی در توسعه سیستان و بلوچستان تأکید کرد و افزود: تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام، زمینه‌ساز کاهش محرومیت و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی استان خواهد شد.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور پروژه راه‌آهن چابهار - زاهدان را یکی از طرح‌های مهم در مسیر توسعه حمل‌ و نقل کشور دانست و از پیگیری جدی دولت برای تسریع در اجرای این پروژه خبر داد.

وی از برنامه‌ریزی دقیق برای سایر طرح‌های توسعه‌ای سیستان و بلوچستان خبر داد و گفت: اجرای کامل مصوبات سفر پارسال رئیس جمهور به این استان، تحول بزرگی در زندگی مردم منطقه ایجاد خواهد کرد.

انتهای پیام/