رئیس اورژانس استان قزوین خبر داد:
تصادف زنجیرهای محور دانسفهان-سهراه تختی با یک فوتی و 2 مصدوم
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی استان قزوین از وقوع یک تصادف زنجیرهای در محور دانسفهان به سهراه تختی مقابل پمپبنزین رحیمآباد خبر داد و گفت: این سانحه یک فوتی و دو مصدوم داشت.
به گزارش ایلنا از قزوین، یوسف اکبری شهرستانکی از وقوع یک تصادف زنجیرهای در محور دانسفهان به سهراه تختی مقابل پمپبنزین رحیمآباد خبر داد و گفت: این حادثه در ظهر امروز ساعت 12:45 رخ داد که ناشی از برخورد سه خودروی سنگین شامل یک دستگاه خاور، کامیون و تریلی بود که متأسفانه منجر به فوت یک نفر در محل شد.
وی افزود: در پی تماس با مرکز فوریتهای پزشکی، بلافاصله یک دستگاه آمبولانس از پایگاه اورژانس دانسفهان به محل حادثه اعزام شد. در این حادثه همچنین دو نفر مصدوم شدند که پس از ارزیابیهای پزشکی در محل، به صورت سرپایی مداوا شدند.
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث استان قزوین تأکید کرد: علت دقیق وقوع سانحه در دست بررسی نهادهای ذیربط است.