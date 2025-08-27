به گزارش ایلنا از قزوین، یوسف اکبری شهرستانکی از وقوع یک تصادف زنجیره‌ای در محور دانسفهان به سه‌راه تختی مقابل پمپ‌بنزین رحیم‌آباد خبر داد و گفت: این حادثه در ظهر امروز ساعت 12:45 رخ داد که ناشی از برخورد سه خودروی سنگین شامل یک دستگاه خاور، کامیون و تریلی بود که متأسفانه منجر به فوت یک نفر در محل شد.

وی افزود: در پی تماس با مرکز فوریت‌های پزشکی، بلافاصله یک دستگاه آمبولانس از پایگاه اورژانس دانسفهان به محل حادثه اعزام شد. در این حادثه همچنین دو نفر مصدوم شدند که پس از ارزیابی‌های پزشکی در محل، به صورت سرپایی مداوا شدند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث استان قزوین تأکید کرد: علت دقیق وقوع سانحه در دست بررسی نهادهای ذی‌ربط است.

انتهای پیام/