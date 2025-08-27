پیام صدقی در گفت‌وگو با خبرنگار ا یلنا، اظهار کرد: در حال حاضر ۲۲۰ کلاس درس کانکسی و ۲۷۰ مدرسه کانکسی در استان فعال است. همچنین ۲۰ پروژه مدرسه سنگی توسط بنیاد مستضعفین در حال ساماندهی است.

وی افزود: تا آغاز سال تحصیلی جدید، ۷۳۰ کلاس روستایی شامل مدارس کانکسی تکمیل و آماده بهره‌برداری خواهد شد.

مدیرکل نوسازی مدارس آذربایجان‌غربی با اشاره به کمبود فضای آموزشی در استان تصریح کرد: برای رسیدن به سرانه کشوری به ۸ هزار کلاس درس جدید نیاز داریم که از این تعداد، ۲ هزار کلاس مربوط به مناطق روستایی است.

صدقی ادامه داد: حدود ۵۰ درصد مدارس استان نیازمند مقاوم‌سازی و تخریب و بازسازی هستند. در این زمینه، همراهی خیرین مدرسه‌ساز و استفاده از ظرفیت نشان دار کردن مالیات‌ها کمک بزرگی خواهد بود.

وی میزان اعتبار موردنیاز برای تکمیل این طرح‌ها را ۲/۵ همت اعلام کرد و گفت: تاکنون ۷۰۰ میلیارد ریال اعتبار جذب شده است.

انتهای پیام/