کشف 2 دستگاه ماینر غیرمجاز از یک سرد خانه در تاکستان

به گزارش ایلنا از قزوین، سرهنگ وجیه‌الله عبدی با اعلام این خبر گفت: برابر کسب خبری مبنی بر فعالیت غیرمجاز در یکی از سردخانه های اطراف شهرستان "تاکستان" در زمینه استخراج ارز دیجیتال، بررسی موضوع در دستور کار ماموران انتظامی بخش اسفرورین این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پس از دریافت دستور قضائی، به همراه کارشناسان اداره برق به محل اعزام و در بازرسی از محل، 2 دستگاه ماینر غیرمجاز و یک دستگاه مودم کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان تاکستان با اشاره به اینکه ارزش ماینرهای کشف شده برابر نظر کارشناسان یک میلیارد ریال برآورد شده است، خاطر نشان کرد: در این خصوص یک نفر دستگیر و با تشکیل پرونده مقدماتی به مراجع قضائی معرفی شد.

