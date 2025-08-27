جانشین انتظامی استان قزوین خبر داد؛
کشف 3 هزار لیتر گازوئیل قاچاق در اقبالیه
جانشین فرمانده انتظامی استان قزوین از توقیف یک دستگاه کامیونت و کشف 3هزار لیتر گازوئیل قاچاق در شهر اقبالیه خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، سرهنگ علیاصغر جمالی با اعلام این خبر گفت: در پی دریافت خبری مبنی بر قاچاق سوخت به وسیله دستگاه کامیونت در شهر اقبالیه پیگیری موضوع در دستور کارماموران پلیس امنیت اقتصادی استان قرارگرفت.
وی افزود: ماموران پس از هماهنگی قضایی به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی ازخودرو، 3 هزار لیتر گازوئیل قاچاق که فاقد هرگونه مجوز حمل از سازمان سوخت و فرآورده های نفتی بود کشف و یک نفر در این خصوص دستگیر شد.
جانشین فرمانده انتظامی استان بیان داشت: ارزش ریالی این محموله حدود یک میلیارد و 400 میلیون ریال برآورد شده و متهم با تشکیل پرونده مقدماتی به مراجع قضائی معرفی شد.