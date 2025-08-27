خبرگزاری کار ایران
بانوی کاشانی، ناجی ۵ زندانی جرایم غیرعمد شد

مدیر نمایندگی ستاد دیه منطقه کاشان گفت: باهمت یک مدیر آموزشگاه خیاطی، مبلغ یک میلیارد تومان برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد در شهرستان‌های کاشان و آران و بیدگل اختصاص یافت.

به گزارش ایلنا از اصفهان، علی راحمی، مدیر نمایندگی ستاد دیه منطقه کاشان اظهار داشت: باهمت والای معصومه شریف‌زاده، مدیر یک آموزشگاه خیاطی مبلغ یک میلیارد تومان برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد در شهرستان‌های کاشان و آران و بیدگل اختصاص یافت.

وی با اشاره به آزادی پنج نفر از زندانیان با این کمک مالی، افزود: این اقدام خداپسندانه موجب شد تا افرادی که به دلیل بدهی‌های مالی ناشی از حوادث غیرعمد در زندان بودند، آزاد شده و به آغوش گرم خانواده‌های خود بازگردند.

راحمی ضمن تقدیر از این بانوی نیکوکار، خاطرنشان کرد: شریف‌زاده با این حرکت انسان‌دوستانه بار دیگر نشان دادند که بانوان فعال در عرصه‌های آموزشی و فرهنگی می‌توانند نقش مؤثری در کاهش آسیب‌های اجتماعی ایفا کنند.

مدیر ستاد دیه کاشان در پایان از عموم مردم و خیرین دعوت کرد تا با مشارکت در این مسیر ارزشمند، زمینه آزادی زندانیان نیازمند را فراهم سازند.

