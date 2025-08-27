احداث ۳ تقاطع غیرهمسطح در خرم آباد

به گزارش خبرنگار ایلنا، داریوش بارانی بیرانوند روز چهارشنبه پنجم شهریور ماه در همایش تجلیل از فعالان بسیجی اداره‌های سپاه ناحیه خرم‌آباد در جنگ ۱۲ روزه، اظهار کرد: شهرداری خرم‌آباد در دو - سه سال گذشته با وجود مشکلات و منابعی که داشته، منشأ خدمات گسترده و ارزشمندی بوده است.

وی ادامه داد: در حوزه عمران شهری شهرداری خود را مکلف به رفع گره‌های ترافیکی دانسته و با همکاری قرارگاه خاتم سه تقاطع در شهر در دست احداث داشته که تقاطع غیرهمسطح شهدای خرم‌آباد زودتر از موعد مقرر زیر بار ترافیک رفته و دو تقاطع دیگر در دست احداث است.

بارانی بیرانوند با بیان اینکه فردا نیز گام سوم در تفاهم اول با قرارگاه است در خصوص برنامه‌های فرهنگی، افزود: دیپلماسی فرهنگی در خرم‌آباد اتفاق افتاد.

شهردار خرم‌آباد با بیان اینکه بخش عمده‌ای از شهر تحت پوشش دوربین‌های هوشمند شهرداری است، گفت: در جنگ ۱۲ روزه روحیه بیقراری در مجموعه شهرداری برای انجام خدمات و پشتیبانی از نیروهای مسلح ستودنی بود.

بارانی بیرانوند یادآور شد: تجربه خوبی در دستگاه‌های خدمات رسان مشاهده کردیم و آرزوی موفقیت برای نیروهای مسلح داریم و سپاه لرستان در این جنگ حماسی درخشیدند.

