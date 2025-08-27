بیماری جنگل های زاگرس خطری جدی برای منابع آبی کشور است

به گزارش خبرنگار ایلنا، کیا دلیری شامگاه سه‌شنبه در نشست تخصصی با فعالان محیط زیست اظهارداشت: بی‌احترامی به طبیعت، نوعی کفران نعمت الهی است و دو عنصر "دانش و احساس"برای حل مسائل محیط زیستی ضروری می باشند.

وی افزود:دانش بدون احساس انسان را به ابزاری مکانیکی تبدیل می‌کند و احساس بدون دانش، فرد را به تعصب می‌کشاند، این دو همچون بادبان و سکان کشتی هستند که بدون یکدیگر، مسیر را گم خواهیم کرد.

دلیری با انتقاد از سطحی‌نگری در تحلیل مسائل زیست‌محیطی، راه نجات را در "تغییر سبک زندگی" دانست و تصریح کرد:این تغییر نه با نصیحت، که با فناوری محقق می‌شود. اگر انرژی پاک در اختیار مردم قرار گیرد، به سمت آن خواهند رفت.

معاون توسعه و آموزش سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: قانون‌مداری از دیگر ارکان اصلاح سبک زندگی است و بسیاری از مشکلات ناشی از بی‌توجهی به قانون است.

وی در ادامه سه اصل تنوع زیستی، بازچرخانی منابع و استفاده از انرژی‌های پاک را به عنوان اصول پایداری در محیط زیست جهانی خواند و گفت:اگر این اصول در برنامه‌ریزی‌ها لحاظ شود، طبیعت نیز پاسخ مثبت خواهد داد.

دلیری با انتقاد از عملکرد برخی مسئولان در گذشته، هشدار داد: تخریب گسترده اکوسیستم‌ها نتیجه بی‌توجهی تاریخی به محیط زیست است .جنگل‌های زاگرس به شدت بیمارند و منابع آبی کشور در معرض تهدید جدی قرار دارند.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست در پایان با هشدار جدی گفت: طبیعت، برخلاف مادر، اگر مورد بی‌مهری قرار گیرد، تلافی خواهد کرد.

