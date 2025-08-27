شهردار بندرعباس مطرح کرد؛
افتتاح بوستان جیکو با ۷۰۰۰ متر فضای سبز و تفریحی +فیلم
فاز نخست بوستان جیکو در محله اسلامآباد بندرعباس با اعتباری بالغ بر ۱۲ میلیارد تومان و در زمینی به مساحت ۷۰۰۰ مترمربع افتتاح شد. این مجموعه با امکاناتی متنوع از جمله فضای بازی کودکان، مسیر پیادهروی و محوطههای سبز، با هدف ایجاد نشاط شهری و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس، مراسم بهرهبرداری از بوستان جیکو در محله اسلامآباد بندرعباس با حضور مهدی نوبانی شهردار بندرعباس، حمزه عمرانی شهردار منطقه ۴، رئیس و اعضای شورای شهر، فرماندار بندرعباس و جمعی از مسئولان و اصحاب رسانه برگزار شد.
مهدی نوبانی در این مراسم با تبریک هفته دولت و قدردانی از همراهی رسانهها در انعکاس خدمات شهری، گفت: بوستان جیکو با هدف ایجاد نشاط و شادابی در میان شهروندان و ارتقای سرانه فضای سبز در مرکز محله اسلامآباد احداث شده است. این مجموعه با طراحی نوین، دارای بخشهای متنوعی از جمله مسیر پیادهروی، فضای بازی کودکان و محیط گفتوگو و تعامل شهروندان است و میتواند به عنوان یکی از پاتوقهای مهم محله ایفای نقش کند.
نوبانی با اشاره به روند اجرای این پروژه افزود: کلنگزنی بوستان جیکو سال گذشته با حضور اصحاب رسانه انجام شد و امروز، همزمان با دومین روز هفته دولت، شاهد بهرهبرداری رسمی از آن هستیم. این پروژه با اعتباری بالغ بر ۱۲ میلیارد تومان و در مدت هشت ماه به سرانجام رسید.
وی با تأکید بر رویکرد شهرداری در توسعه فضاهای تفریحی محلات ادامه داد: احداث بوستانهای محلهای در نقاط مختلف شهر، بخشی از برنامه بازآفرینی شهری و افزایش رضایتمندی شهروندان است تا خانوادهها در فضایی ایمن و مناسب اوقات فراغت خود را سپری کنند.
در ادامه، حمزه عمرانی شهردار منطقه ۴ بندرعباس، درباره جزئیات فاز نخست بوستان جیکو توضیح داد: این بوستان در زمینی به مساحت ۷۰۰۰ مترمربع احداث شده و شامل بخشهای متنوعی مانند مسیر پیادهروی، فضای بازی کودکان، فضای ورزشی و تندرستی، محوطههای سبز و نشیمنگاه خانوادگی است.
او افزود: بوستان جیکو محیطی امن، آرام و مفرح برای گذراندن اوقات فراغت خانوادهها فراهم میکند و با فراهمسازی فضایی برای تعاملات اجتماعی، میتواند نقش مؤثری در افزایش همبستگی محله داشته باشد.
به گفته عمرانی، برای اجرای فاز نخست این پروژه، ۱۲ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.
وی تأکید کرد: اجرای چنین پروژههایی در چارچوب برنامههای توسعهای شهرداری بندرعباس در محلات مختلف شهر انجام میشود و میتواند نقش مهمی در ایجاد نشاط اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان ایفا کند.